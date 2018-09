Chiêu 'lấy độc trị độc' với ngoại tình của Hoàng Anh Tú

Nhà văn cho rằng, việc chúng ta dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận mọi thứ sẽ 'giết dần giết mòn' một cuộc hôn nhân.

Là khách mời trong chương trình Chuyện đêm muộn phát sóng ngày 18/7 trên truyền hình, nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề ngoại tình và bí quyết "giữ lửa" hôn nhân. Hoàng Anh Tú thẳng thắn nhận định: "Ngoại tình không phải là một 'chứng bệnh', nó là một 'hội chứng' có khả năng lây lan cực kỳ lớn". Anh từng thực hiện một khảo sát với bạn bè mình và nhận được một kết quả "đáng buồn": Ai cũng có ít nhất một người bạn từng ngoại tình.

Nhà văn cho rằng, trước kia, phụ nữ "ăn nem" do không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm, ngày nay, họ ngoại tình vì nhiều lý do khác nhau, do không cùng suy nghĩ, không thể chia sẻ được dù có thể người chồng rất tốt. Anh đồng thời khẳng định, với đàn ông, lý do chính yếu khiến họ ngoại tình xuất phát từ nhu cầu sinh lý.

Nhà văn Hoàng Anh Tú bên bạn đời của mình. Anh được biết đến với vai trò anh Chánh Văn của báo Hoa học trò trong suốt 12 năm. Anh đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách như 'Anh muốn có một cuộc tình già với anh', 'Anh muốn cưới em thêm lần nữa', 'Thành phố của những linh hồn lạc'…

Một trong những giải pháp Hoàng Anh Tú đưa ra là "lấy độc trị độc" - ngoại tình với bạn đời: "Đó là một trải nghiệm thú vị và thực tế... Chúng ta có hàng trăm cách để nuôi dưỡng và giữ gìn một cuộc hôn nhân, nhưng dường như không có cách nào nói rằng hãy ngoại tình với vợ hoặc chồng mình". Hoàng Anh Tú cho rằng, ai cũng được tiếp cận rất nhiều lý thuyết gìn giữ hôn nhân nhưng chưa bao giờ chịu thực hành. Chúng ta nghe nói thay đổi kiểu tóc sẽ khiến bản thân mình mới lạ và hấp dẫn hơn nhưng rồi ta lại nghĩ: "Một kiểu tóc thì có tác dụng gì đâu, tôi không thay đổi nữa". Chúng ta muốn hẹn chồng hoặc vợ mình đi ăn trưa cùng nhau nhưng lại nghĩ điều đó thật mất thời gian và mệt mỏi. Nhưng khi bạn thực sự "ngoại tình" với bạn đời, bạn sẽ có một tâm thế, quan điểm và những sự hưng phấn mới mẻ.

Một trong những lý do mà Hoàng Anh Tú khuyến khích mọi người nên ngoại tình với vợ hoặc chồng mình đó là: "Chúng ta tò mò, chúng ta đọc nhiều câu chuyện về ngoại tình. Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi rằng khi ngoại tình, cảm xúc của chồng mình, vợ mình với ng đó ra sao? Nếu như không ngoại tình với chồng mình thì làm sao ta biết được cảm xúc ấy". Anh nhấn mạnh: "Đặc biệt, việc chinh phục lẫn nhau của một cuộc hôn nhân lẽ ra cần liên tục... Sau mỗi thời điểm, các cặp vợ chồng cần bước lên một mốc cao hơn, nhưng hầu hết các cặp vợ chồng hiện nay lại đang bước lùi lại, lùi đến mức trở thành hai người bạn và mất đi sự ‘ngỡ ngàng’ về đối phương". Với Hoàng Anh Tú, việc chúng ta thỏa hiệp, chấp nhận và "tặc lưỡi" cho qua quá nhiều sẽ "giết dần giết mòn" một cuộc hôn nhân.

Hoàng Anh Tú tin rằng ngoại tình với bạn đời là cách để các cặp đôi "khám phá lại nhau", tìm lại người đàn ông, người phụ nữ chúng ta từng yêu và thậm chí là phát hiện thêm những điều mới mẻ về con người họ. Anh hài hước kể lại, có nhiều người phụ nữ nhắn tin "hâm nóng" tình cảm với chồng và nhận lại được những phản ứng phũ phàng khiến họ nản lòng và buông xuôi. Tuy nhiên, theo anh, "Đó là điều dại dột của phụ nữ. Vì một lần không được, chúng ta làm lần thứ 2, lần thứ 3. Nhưng sự sĩ diện của họ lại lớn hơn cả ham muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc".

Nhà văn nhận định, ngoại tình với bạn đời không chỉ mang ý nghĩa thắp lửa cho hôn nhân. Đó còn là thử thách để biết bản thân mình có thể đi bao xa với một cuộc ngoại tình như thế. "Nếu chúng ta thử với một người xa lạ, chúng ta sẽ có những ngày tháng tươi vui nhưng chúng ta có thể đánh mất đi tất cả những gì đang có. Vậy tại sao chúng ta không thử với chính chồng mình, vợ mình. Từ đó, chúng ta có thể khám phá ra những điều một người vợ không thể thấy được ở một người chồng, một người chồng không thể thấy ở một người vợ. Chỉ có ngoại tình mới giúp ta nhìn thấy những điều đó".

Hoàng Anh Tú giải thích, nhiều người e ngại ngoại tình với chồng hoặc vợ sẽ không có được cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, anh tin rằng trở ngại cốt lõi của vấn đề này chính là bản thân chúng ta: "Ta có làm được điều đó hay không? Ta có vượt qua được những điều thông thường trong cuộc sống không?". Cuối cùng, nhà văn kết luận: "Nếu thành công, chúng ta lấy được một người chồng, một người vợ mới".

Hà Thu