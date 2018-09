Chàng trai cầu hôn hai chị em cùng lúc vì lý do bất ngờ

Ngay khi bắt đầu yêu, phần lớn những buổi hẹn hò của đôi uyên ương người Mỹ đều có sự xuất hiện của cô chị gái bị down.

Will đề nghị Hannah (giữa) làm bạn thân mãi mãi, trước khi cầu hôn với cô em Ashley. Ảnh: Bret & Brandie Photography.

Khi Will Seaton muốn cầu hôn bạn gái Ashley Schaus, anh biết mình còn cần phải hỏi ý kiến một người nữa. Ashley Schaus có một người chị gái bị hội chứng Down và tiểu đường. Chị em cô thân thiết, luôn bên nhau và không bao giờ tách rời.

"Tôi bảo anh ấy rằng chúng tôi là giao dịch trọn gói khi mới bắt đầu hẹn hò năm 2010", ABC News dẫn lời Ashley Schaus nói.

Theo Ashley, ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu nhau, phần lớn những buổi hẹn hò của hai người đều có sự có mặt của Hannah. Suốt nhiều năm qua, "ba chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết". Mối quan hệ đặc biệt ấy khiến chàng trai sống ở bang Indiana có quyết định làm Hannah bất ngờ. Will đề nghị Hannah làm "bạn thân mãi mãi", ngay trước khi cầu hôn với Ashley. Will cũng tặng nhẫn cho cả hai chị em Ashley, nhưng chỉ khác một điều, nhẫn tặng Hannah là hồi môn của bà ngoại hai chị em.

Chia sẻ trên ABC News, Hannah cho biết việc Will để cô có mặt trong giấy phút đặc biệt của hai người khiến cô gái này hạnh phúc.

"Anh ấy đưa tôi đi câu cá và bày trò rất vui vẻ. Will khiến tôi cười và còn chăm sóc tôi", Hannah kể.

Will và Ashley tiết lộ, họ lên kế hoạch kết hôn vào mùa thu và Hannah đóng vai trò đặc biệt trong hôn lễ ấy. Trong ngày đặc biệt đó, Will và Hannah cũng sẽ trao nhau lời hứa mãi là bạn tốt và luôn chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Cả hai còn khiêu vũ cùng nhau trong tiệc đón khách trên nền nhạc bài hát "Best Friend".

"Hannah sẽ là một phần trong tất cả quá trình. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ ngày vui với Hannah", Ashley cho hay.

Will tặng nhẫn cho hai chị em Hannah. Nhẫn tặng Hannah là của hồi môn của bà ngoại hai cô gái. Ảnh: Bret & Brandie Photography.

Hà Phương