Chàng lính hải quân Mỹ vượt qua thử thách để cưới được cô gái Sài Thành

Darell lặn lội sang Việt Nam thăm Dy An 2-3 lần mỗi năm mới được cô tin tưởng và chấp nhận tình yêu.

Sau 10 năm theo chồng sang Mỹ, Dy An giờ đây là bà chủ tiệm nail có tiếng ở bang Oregon. Cô gái Sài Thành giờ đây đã "lột xác" với phong cách sang trọng, quý phái. Dy An làm chủ cuộc sống của mình nơi đất khách với thu nhập khoảng 250.000 USD mỗi năm. Nàng dâu Việt sinh năm 1985 vừa quán xuyến công việc kinh doanh vừa làm tròn vai trò người vợ, người mẹ.

Sau nhiều năm chung sống, tình yêu của Darell dành cho vợ ngày càng nồng nàn. Mỗi sáng thức dậy, chàng lính hải quân Mỹ đặt trên gối Dy An một cành hồng. Những lúc bà xã bận, anh tranh thủ về sớm đón con, làm việc nhà và nấu nướng bữa tối. Cuộc hôn nhân bắt đầu từ "tình yêu internet" mang đến hạnh phúc không ngờ cho Dy An. Nhưng với cô, đó không phải sự may mắn hay "chuyện tình cổ tích".

"Tôi là người của thế kỷ 21, tôi tin vào tình yêu đến từ hai phía, từ con tim chân thật, từ những hy sinh hai người dành cho nhau", nàng dâu Việt tại Mỹ tâm sự.

Hơn 2 năm yêu xa, 3 tháng gặp một lần

Lúc sống tại Việt Nam, Dy An kinh doanh shop thời trang. Cô có vài mối tình trước khi gặp Darell, nhưng đều không kết thúc có hậu. Dy An luôn tự nhủ, không nên vội vàng tin vào tình yêu, nhất là mối quan hệ trên mạng. 4 tháng trò chuyện cùng Darell qua email, cô dần thay đổi suy nghĩ và dành nhiều sự tin tưởng cho người bạn mới quen. Tháng 2/2006, Darell hứa qua Việt Nam thăm Dy An nhưng rồi lỡ hẹn vì phải nhận nhiệm vụ. Cuộc điện thoại từ Mỹ dập tắt sự háo hức, mong chờ của cô gái Việt đang đếm từng ngày được gặp mặt. Thêm một lần nữa, Dy An nhắc mình: "Đừng tin, xa xôi cách trở, ai biết được lòng ai".

Những bức thư sau đó Darell gửi Dy An, cô trả lời hời hợt. Dy An nửa muốn giữ liên lạc, nửa không còn thiết tha với người bạn cách xa nửa vòng trái đất. Đôi lúc cô thấy nhớ nhung, mường tượng về chàng lính hải quân Mỹ chưa một lần gặp mặt. Ngay sau đó, Dy An trấn an mình vì chẳng muốn lãng phí cảm xúc với câu chuyện tình cảm không có thực.

Tháng 5 năm đó, Darell gọi điện thông báo anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Dy An không háo hức như lần trước. Cho tới khi chàng trai Mỹ gửi hình chụp lịch trình và thông tin vé máy bay, cô gái Việt mới tin. Một ngày trước khi Darell sang Việt Nam, Dy An cuống cuồng với diện mạo không trau chuốt của mình. Thời điểm đó, cô mải đi làm, chẳng dành thời gian làm đẹp. Khi Dy An đang làm tóc tại tiệm, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng Darell đã ở sân bay, sớm hơn dự kiến. Cô gái Sài Thành để nguyên mái tóc ướt, khoác lên mình chiếc áo dài chưa kịp ủi, tay cầm bó hoa chạy tới phi trường.

Sân bay lúc 12h đông kín và ngột ngạt. Dy An ôm bó hoa suốt hai tiếng, liên tục đưa mắt tìm kiếm Darell. Khi cô gần tuyệt vọng, chàng trai có mái tóc vàng, mặc áo sơ mi đỏ bất ngờ xuất hiện. Dy An bỏ hết sự ngại ngùng, chạy đến bên cạnh Darell. Khoảnh khắc ấy theo Dy An kể là Darell không thể quên cho tới tận sau này. "Ông xã Dy An hay nói với tôi rằng: 'Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, với mái tóc buông nhẹ không màu mè, trong tà áo dài trắng giản dị", Dy An cho biết.

Darell 'phải lòng' vẻ đẹp giản dị của Dy An.

Những ngày Darell ở Việt Nam, Dy An đưa anh đi tham quan nhiều thắng cảnh miền Nam. Lúc tới Nha Trang, điện thoại của chàng lính hải quân Mỹ bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ một cô bạn.

"Chẳng hiểu vì sao, trong tôi dâng lên cảm giác buồn mênh mang. Tôi im lặng suốt đoạn đường dài khiến anh dần hiểu ra điều gì đó. Anh nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và hứa sẽ không khiến tôi buồn thêm, dù chỉ một lần", cô gái Sài Thành kể lại.

Ngày cuối tại TP HCM trước khi Darell trở về Mỹ, anh tới nhà thờ cùng Dy An và mẹ cô. Trước tượng Đức mẹ Maria, chàng trai Mỹ đưa ra chiếc nhẫn có khắc chữ D&D (viết tắt của Dy An và Darell) với đề nghị: Xin Dy An chấp nhận làm bạn gái anh - đây không phải nhẫn đính hôn, chỉ là lời hứa sẽ trở về một lần nữa để gặp cô.

"Tôi rơi nước mắt khiến mẹ cũng sụt sùi theo. Tôi đồng ý đeo nhẫn và quyết định tin vào lời hứa của anh từ khi ấy", cô gái Việt chia sẻ.

Kể từ đó, suốt hai năm yêu xa, cứ ba tháng, Darell bay sang Việt Nam thăm Dy An một lần. Những lúc họ xa nhau, chàng trai Mỹ dành toàn bộ thời gian để làm việc, kiếm tiền, chờ đợi cho lần gặp tiếp. Tháng 9/2007, Dy An chính thức trở thành vợ Darell, chuyển sang Mỹ sinh sống vào tháng 11 năm đó.

"Tôi thử thách sự kiên trì của anh bằng cách đề nghị được gặp mặt 3 tháng một lần. Những chuyến bay dài khiến anh tốn kém tiền bạc, thời gian và sức khỏe nhưng Darell chưa một lần than vãn. Hai năm là khoảng thời gian đủ dài để tôi tin tưởng và chấp nhận tình yêu nơi anh", Dy An hạnh phúc nói.

Hạnh phúc của cặp tình nhân Mỹ - Việt đơm hoa kết trái bằng đám cưới năm 2007.

Hạnh phúc 'nảy mầm' từ nỗi đau

Dy An tạm rời xa gia đình, bỏ lại công việc kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam để sang Mỹ. Những ngày đầu xa quê, nàng dâu Việt khóc nhiều vì nhớ mẹ, vì chưa thể làm quen với cuộc sống phương Tây. Dy An thỉnh thoảng trốn trong nhà tắm khóc một mình, cô không muốn ông xã lo lắng. Darell hiểu vợ, anh ôm chầm lấy cô, hôn nhiều lần lên trán và hứa sẽ chăm sóc cho Dy An cả đời.

Cô gái Sài Thành mất khoảng 7 tháng để hòa nhập với cuộc sống mới. Một năm sau ngày sang Mỹ, Dy An biết lái xe, sử dụng ngôn ngữ bản địa thành thạo, đi học đại học. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành kế toán của trường University Of Phoenix, Dy An quyết định học nghề nail và mở tiệm riêng. Tới nay, tiệm nail hoạt động ổn định, mang lại nguồn thu nhập 250.000 USD mỗi năm cho nàng dâu Việt.

Dù công việc bận rộn, Darell vẫn sắp xếp đưa gia đình đi chơi xa hai tháng một lần. Anh thường dành cho vợ những hành động lãng mạn như đặt nhành hoa hồng trên gối, xăm hình vợ trên lưng. Chàng rể Mỹ dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, phong tục Việt Nam để hòa hợp với vợ. Cặp vợ chồng ít khi tranh luận sau nhiều năm chung sống.

"Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo và tôi không phải là người phụ nữ tuyệt vời nhưng chúng tôi hoàn hảo khi bên nhau", Dy An nói.

Nàng dâu Việt không bao giờ quên mùa hè năm 2010, khi cô bị sảy thai. Trong phút giây Dy An đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Darell đã ôm vợ, vuốt ve mái tóc và kìm nén những giọt nước mắt. Chính vòng tay ấm áp ấy đã truyền cho Dy An sức mạnh bước qua sự mất mát, tiếp tục thắp lên hy vọng.

Bé Dev Saxton, con trai Dy An và Darell, chào đời năm 2014, khiến tình yêu của cặp chồng Tây - vợ Việt thêm gắn bó. Dy An được ông xã nâng niu như báu vật, anh giành làm mọi việc cho con để vợ có thời gian chăm lo việc kinh doanh, làm đẹp, nghỉ ngơi.

Con trai An Dy chào đời trong sự mong chờ và tình yêu thương của bố mẹ.

"Chúng tôi vẫn hàng ngày đi bên nhau, cùng nhau cười nói và đến những vùng đất xinh đẹp. Tôi thấy bên anh, mình như đứa trẻ, thích nũng nịu và được Darell ôm ghì. Với chúng tôi, tình yêu chưa khi nào phai nhạt, nó chỉ ngày một lớn thêm và đậm sâu", Dy An tâm sự.

Lam Trà