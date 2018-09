Celine Dion từng kiệt sức vì thụ tinh nhân tạo

Trong thời gian điều trị, cả gia đình cô phải bay từ Florida đến New York ròng rã hàng tháng trời và thường xuyên có mặt ở Canada để châm cứu.

Sau nhiều lần thất bại với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và ít nhất là một lần sảy thai, Celine Dion đã trải nghiệm cảm giác mang thai ba ở tuổi 41, nhưng một phôi thai đã mất khi ở trong bụng mẹ. Trước đó, nữ danh ca đã phải trải qua 6 năm dài đằng đẵng để thụ thai con trai đầu lòng Rene-Charles cũng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Con trai lớn của Celine Dion bây giờ đã là một hot boy nổi tiếng.

Ca sĩ My heart wil go on khẳng định: "Vào thời điểm đó, thật căng thẳng nhưng tôi phải cố gắng thư giãn. Tôi chẳng làm gì cả ngoài việc nhìn ngắm cái bụng nhỏ bé đang lớn dần của mình. Bác sĩ bảo tôi phải nằm yên trên giường, tôi làm như thế cho đến tận khi những đứa trẻ đã ra đời. Đối với tôi, chẳng có gì quan trọng hơn việc sinh con an toàn và xây dựng một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương".

"Tôi có cảm giác như mình đã mang thai được hơn một năm rồi”, giọng ca nổi tiếng tuổi trả lời tạp chí tiếng Pháp Le Journal de Montreal. "Nhưng tôi không nản chí. Mặc dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận rằng thời điểm đó, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần".

Ông xã René Angelil chia sẻ thêm: "Mọi người đều hiểu rõ tính cách can đảm và quyết tâm của Celine. Phương pháp thụ tinh nhân tạo thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của vợ tôi. Mọi chuyện không đơn giản chút nào".

Cặp song sinh Eddy - Nelson được đặt tên theo tên của nhà sản xuất âm nhạc và cựu tổng thống Nam Phi.

Thật may vì tất cả những nỗ lực của vợ chồng Celine - René đã được đền đáp xứng đáng khi nữ ca sĩ biết tin mang bầu lần hai. "Tôi cảm thấy rất tuyệt", Celine tiết lộ. Trong suốt thời gian điều trị, gia đình cô phải bay từ Florida đến New York ròng rã hàng tháng trời. Không những vậy, Celine Dion còn thường xuyên có mặt tại Montreal, Canada để châm cứu.

"Các bác sĩ luôn phải trấn an tôi. Tôi muốn nhìn thấy những đứa trẻ. Tôi siêu âm mỗi tuần để nghe nhịp tim của các con đang đập. Chẳng có nhiệm vụ nào lớn lao hơn việc làm mẹ. Danh vọng và tiền bạc không mang đến ý nghĩa hay hạnh phúc thực sự cho cuộc sống của bạn. Chỉ có những đứa con mới làm được điều đó", nữ ca sĩ có giọng ca truyền cảm tự hào thổ lộ.

Celine chọn hai tên Eddy và Nelson cho cặp song sinh của mình dựa theo tên gọi của nhà sản xuất âm nhạc gốc Algeria, người đã sản xuất 5 đĩa nhạc đầu tiên của nữ danh ca và cựu tổng thống Nam Phi, hai người mà vợ chồng Celine nhất mực kính trọng.

Hằng Trần