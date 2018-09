Cây cà chua ra đúng một quả của mẹ Việt khiến con gái bị điểm kém

Bé La, con gái chị Nguyễn An, ngẩn ngơ đứng nhìn cây cà chua cao lênh khênh, ra duy nhất một quả sau hai tháng chăm sóc.

Cây cà chua của chị An cao, gầy, ra duy nhất một quả.

Nhân dịp trường học tổ chức ngày hội trồng cây tháng 5, cô con gái hai tuổi của chị Nguyễn An, sống ở Hàn Quốc, được phát một cây cà chua mang về nhà chăm sóc. Trong quá trình vận chuyển, cây cà chua bị gẫy ngọn. Bà mẹ Việt vội ra cửa hàng mua bù gói hạt giống cà chua bi siêu lùn, loại cây được chủ cửa hàng quảng cáo cho nhiều trái, ăn hai tháng không hết quả.

Sau hai tháng chăm sóc, cây cà chua siêu lùn của chị Nguyễn An cao tới gần 2m. Cây chỉ có duy nhất một quả, đậu vắt vẻo phía sát gốc. Lá mọc rải rác dọc thân cây, màu úa, thiếu sức sống. Chị Nguyễn An chán tới mức không muốn thu hoạch. Giáo viên ở trường mầm non của bé La chấm điểm các cây cà chua theo quả, mỗi quả tương đương một điểm. Thành phẩm này của bà mẹ Việt đã mang về cho con gái... một điểm, khiến cô bé ngơ ngác.

Mẫu cây cà chua chị An mang tới cửa hàng.

Chị Nguyễn An cho biết, lúc ra cửa hàng mua hạt giống, chị mang theo hình ảnh cây cà chua bé La được phát để làm mẫu. Người bán hàng khẳng định chỉ cần chăm sóc đúng quy trình, cây sẽ phát triển tốt, cho nhiều quả. Con gái chị An siêng ra ban công thăm cây mỗi ngày nhưng buồn thiu vì cà chua chẳng ra quả, thậm chí không có nụ. Nhìn biểu cảm thất vọng của con gái, chị vừa thương, vừa buồn cười.

Tự nhận là người không khéo chăm cây, chị An từng thất bại nhiều lần khi mua hạt giống rau và hoa về trồng. Ở lần trồng cà chua này, chị kỳ vọng rất nhiều, nhưng vẫn không thành công. Trong tương lai, bà mẹ Việt mong muốn tích lũy thêm kiến thức làm vườn để tận dụng góc ban công của căn hộ trồng ít rau thơm phục vụ bữa ăn gia đình.

Chị An vừa thương, vừa buồn cười khi chứng kiến biểu cảm thất vọng của con gái.

Lam Trà