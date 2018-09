Cặp vợ chồng có 10 con tốn hơn 1.000 USD mua thực phẩm mỗi tháng

Vợ chồng người Anh cùng 10 đứa con sống trong hai ngôi nhà và đi bằng hai ôtô mỗi khi ra ngoài nhưng vẫn muốn có thêm con thứ 11.

Đại gia đình gồm 12 thành viên của vợ chồng Clive. Ảnh: The Sun.

Vợ chồng Clive và Louise Andrews ở hạt Lincolnshire có 7 con trai, ba con gái nhưng vẫn muốn thêm nhân khẩu. Gia đình đông con này hiện sống trong hai ngôi nhà thông nhau và tốn hơn 1.300 USD tiền mua thực phẩm, tạp hóa mỗi tháng, trong đó có 15 hộp ngũ cốc, 10 kg khoai tây và 28 can sữa. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cả nhà họ phải di chuyển trên hai ôtô. Một xe do người con cả Bradley, 17 tuổi, lái, còn xe kia do bố Clive điều khiển.

Theo The sun, nhà đông con nên bà mẹ 34 tuổi, Louise, vừa phải cân bằng việc nhà với công việc kinh doanh. Trong khi Louise ra ngoài kiếm tiền, chồng cô chịu trách nhiệm ở nhà trông nom và chăm sóc con cái.

Vợ chồng Clive từng xuất hiện trong chương trình Những giá trị của đại gia đình: Nhiều con hơn nhiều tiền của Channel 5. Lần đó, Clive và vợ tiết lộ vẫn muốn sinh thêm con. Louise từng bị bệnh về tim mạch trong ba lần mang thai trước. Bà mẹ đông con thừa nhận, sinh con thứ 11 có thể khiến sức khỏe cô gặp nguy hiểm. Cô và chồng sẽ thực hiện ý định "phình to" số lượng thành viên trong gia đình nhưng trước hết cần phải cải thiện tình trạng sức khỏe.

Ông bố 50 tuổi thấy hạnh phúc khi có nhiểu con. Ảnh: The Sun.

Đồng tình với ý kiến của vợ, người chồng 50 tuổi nói thêm: "Ngay khi chuyện đó được thu xếp ổn thỏa, chúng tôi sẽ có thêm con. Có 10 đứa con là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bận bịu 24/7 nhưng tôi không cảm thấy ngại", Clive nói.

Tuy nhiên, ý tưởng thêm thành viên mới của vợ chồng Clive dường như không nhận được sự ủng hộ của các con.

"Cháu thấy gia đình mình đã có đủ trẻ con trong nhà rồi. Nếu có thêm một em bé nữa, cháu nghĩ bố mẹ sẽ rất vất vả", Frankie, 8 tuổi, cho hay.

Các bác sĩ cho rằng mang thai sẽ là gánh nặng lớn đối với sức khỏe của Louise. Bởi vậy, cô nên đợi tới sau khi phẫu thuật tim xong mới nên có bầu.

Mỗi khi ra ngoài, gia đình Clive di chuyển bằng hai ôtô. Ảnh: The Sun.

Hà Phương