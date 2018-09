Cặp đôi lười yêu gặp tiếng sét ái tình

Đông Hồ tin rằng, anh là người có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho Mỹ Hằng.

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số 222, phát sóng trên HTV7 ngày 21/11/2016, cặp đôi Đông Hồ và Mỹ Hằng đã mang đến cho khán giả nhiều khoảnh khắc thú vị nhờ sự hài hước, duyên dáng của mình. Đông Hồ 26 tuổi, quê ở Kiên Giang và đang là nhân viên ngân hàng tại TP HCM. Trong khi đó, Mỹ Hằng 25 tuổi, là giáo viên Ngữ văn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.

Mỹ Hằng tâm sự, do tính chất công việc nên cô đi dạy từ sáng đến tối, nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày, thế nên Mỹ Hằng khá lười đi chơi và ít có cơ hội "bén duyên" với các anh chàng. Điểm mạnh của cô là nói rất to, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, biết nấu ăn và làm bánh. Cô cho rằng, điểm yếu của mình là hơi nóng tính và lười dọn dẹp, có khi một tuần mới dọn nhà một lần. Tuy nhiên, anh chàng Đông Hồ cho rằng đây là chuyện nhỏ vì anh chắc một tháng mới vệ sinh phòng ốc một lần. Mỹ Hằng chia sẻ, cô thích bạn trai cao khoảng 160 cm hoặc 170 cm, "da đừng đen quá", "cao", "to", thích mặc quần áo sáng màu. Cô không thích người "gia trưởng, độc đoán".

Đến lượt mình, Đông Hồ bày tỏ, anh từng đi qua hai mối tình chính thức và nhiều mối tình "râu ria lẻ tẻ". Anh tự nhận ưu điểm của mình là "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm", đặc trưng của người miền Tây. Ngoài ra, anh khá "dễ tính" và "thoải mái". Khuyết điểm của anh là hay xử sự cảm tính, khi anh không muốn làm việc gì đó, không ai có thể ép anh được. Đông Hồ cho rằng, tính cách này "chắc là do ít quan tâm đến người khác". Anh cũng thừa nhận mình "lười yêu" giống Mỹ Hằng.

Chàng trai "lười yêu" chia sẻ, anh muốn tìm một bạn gái cao trên 157 cm, "da sáng, không có đen lắm". Đông Hồ hài hước: "Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa, đi với nhau giống hai cục than". Tiêu chuẩn tiếp theo của Đông Hồ là: "Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40% hoặc 30%". Anh khẳng định, Mỹ Hằng có nhiều nét giống với hình mẫu mà anh thích.

Điều bất ngờ là ngay khi khai thật về lịch làm việc khá "kín" của mình, đi làm từ 7h đến 21h, Đông Hồ đã nhận được sự thông cảm ngay lập tức của Mỹ Hằng. Bởi người con gái này quan niệm, "mỗi lần gặp nhau là phải chất lượng", "vui hết cỡ" và có thể chia sẻ với nhau thật nhiều.

Khi được MC Quyền Linh và Cát Tường yêu cầu trình bày một bài hát để tỏ tình với Mỹ Hằng, dù không hát hay, Đông Hồ vẫn mạnh dạn trình bày ca khúc Lâu đài tình ái: "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài". Tuy nhiên, anh chỉ hát được hai câu vì Cát Tường "không chịu nổi" mà phải bật cười. Về phía mình, cô giáo dạy Văn Mỹ Hằng dành tặng Đông Hồ bốn câu thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh: "Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau".

Quyền Linh yêu cầu Đông Hồ tỏ tình lại bằng một câu nói lãng mạn để "gỡ gạc" cho giọng ca "không hay" lúc trước. Anh chàng lém lỉnh đã xin phép đứng lên, cầm tay Mỹ Hằng và chia sẻ: "Có thể hôm nay anh không đáp ứng được hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng anh tin anh có sức khỏe, anh có trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình. Anh có thể đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh". Sau những lời này, Mỹ Hằng thừa nhận cô đã bị "sét đánh".

