Cặp đôi bị Down 'chiến đấu' cho giấc mơ làm cha mẹ

Là nhân vật chính trong Australian Story, Michael và Taylor khiến người xem xúc động khi chia sẻ mong muốn sinh con dù bị cha mẹ phản đối.

Cha mẹ nào không muốn nhìn thấy các con của mình khôn lớn, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng khi các con bị bệnh Down thì mọi chuyện không còn đơn giản mà trở nên phức tạp hơn.

Michael Cox và Taylor Anderson đã bắt đầu hẹn hò gần 2 năm và đính hôn được khoảng một năm. Cặp đôi đến từ Queensland, Australia, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đoạn video lãng mạn về họ được đăng trên trang ABC, thu hút hơn 13 triệu người xem.

Sau khoảng thời gian hẹn hò 2 năm, hiện tại, Michael và Taylor muốn tổ chức đám cưới, rồi sinh con.

Cha mẹ của Michael và Taylor chia sẻ, họ cũng nhận ra các con đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau nhưng khi nói về chuyện tương lai, họ lại không thể ủng hộ các con thực hiện giấc mơ xây dựng gia đình. "Taylor và Michael muốn kết hôn và sinh con. Điều này khiến tôi bận tâm, sợ hãi và lo lắng", mẹ của Taylor, bà Catherine Musk, chia sẻ với Australian Story.

Từ nhỏ, các bậc cha mẹ này đã truyền cho con sự tự tin để chia sẻ ước mơ của mình nhưng bây giờ, họ lại lo lắng rằng họ đã nuôi dưỡng những điều không thực tế. "Tôi không nghĩ việc làm cha mẹ là một điều gì đó mà chúng có thể làm được và thực sự chúng nên làm", bố của Michale, ông Simon Cox, nói.

"Sẽ thật khó khăn cho một đứa trẻ khi cả bố và mẹ chúng đều bị Down, không có việc làm, không thể lái xe, không hiểu về những bài tập toán và nhiều thứ khác...".

Trước phản ứng của bố mẹ, Michael và Talor đã đồng ý hoãn đám cưới của mình nhưng vẫn quyết định sẽ sinh con. "Chúng tôi muốn có 4 con", Michael nói. "Chúng tôi sẽ sinh 3 con gái và một con trai".

Mặc cho xung quanh có nhiều ý kiến trái chiều, cả hai vẫn không từ bỏ ước mơ của mình.

Xung quanh câu chuyện của cặp đôi đặc biệt này, có nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi bố mẹ của Michael và Taylor phản đối thì vẫn có những người ủng hộ họ thực hiện ước mơ. Michelle O'Flynn, giám đốc của Queensland Advocacy Incorporated, cho rằng, những người tật nguyền vẫn có quyền được hưởng "toàn vẹn cơ thể". "Những người như Michael và Taylor hiện tại hoàn toàn được tự do với thân thể của mình, bao gồm cả việc sinh con".

Bà O'Flynn nói rằng, thay vì cản đường họ thì nên giúp họ chuẩn bị sức khỏe tinh thần và vật chất để đạt được mong ước. Bà khuyên cha mẹ của cặp đôi hãy hướng dẫn cho họ biết cách làm thế nào để kiểm soát nỗi sợ hãi cũng như sự kỳ vọng.

Tuy nhiên, theo Michael Gattes, chuyên gia y tế về di truyền học, khả năng thụ thai của một cặp đôi mắc bệnh Down khá thấp và nguy cơ đứa trẻ sinh ra cũng bị Down chiếm tỷ lệ 50-50. Chưa kể, đứa trẻ là con của bố mẹ bị Down còn rất nhỏ, dễ bị thiếu cân.

Trong khi đó, Michael và Taylor nói rằng, họ vô cùng tự tin để làm cha mẹ. Cả hai khẳng định, họ không sẵn sàng để từ bỏ ước mơ. "Tôi biết trái tim của chúng tôi đã đặt đúng chỗ, nhưng việc bảo vệ quá mức không phải là cách hay đối với con của bạn, kể cả khi chúng có khuyết tật hay không", Michael chia sẻ. "Tôi biết rằng tôi và Taylor có những kỹ năng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân và cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ".

Cặp đôi bị Down mong muốn sinh con Video Michael và Taylor trong chương trình Australian Story

Hà Nhi