Cẩn trọng khi con trẻ bỗng dưng sưng đau tinh hoàn

Đau sưng tinh hoàn có thể là dấu hiệu của chứng xoắn tinh hoàn rất dễ gây hoại tử, tuy nhiên nhiều phụ huynh không biết nên dễ bỏ qua.

Con trai đang khỏe mạnh bỗng dưng than đau ở bìu, người mẹ nghĩ con bị chèn ép hoặc đùa nghịch trúng phải, đến ngày thứ tư, khi cậu bé không quá đau đớn, đến bệnh viện, phụ huynh mới biết một bên tinh hoàn của con bị hoại tử.

Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), một bên bìu của bệnh nhân sưng to và có dấu hiệu tím bầm. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do mạch máu nuôi tinh hoàn bị xoắn dây treo khiếu máu không đến được bộ phận này.

"Bốn ngày là thời gian quá lâu khiến tinh hoàn bị mất máu nuôi dẫn đến hoại tử. Chúng tôi buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ một bên. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp trẻ bị xoắn tinh hoàn nhưng gia đình chủ quan không đưa đến bệnh viện ngay khiến một phần của cơ quan sinh sản phải bị cắt bỏ", thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân nói.

Thuật ngữ y khoa gọi tắt tên bệnh là xoắn tinh hoàn, thực ra tình trạng xoắn không ở vị trí của "hai viên bi" mà chỉ xảy ra ở cuống tinh hoàn, tức là xoắn thừng tinh (dây treo có mạch máu nối đến tinh hoàn). Nguyên nhân dẫn đến xoắn tinh hoàn không phải do trẻ hiếu động hoặc do vận động (xoay người, nhào lộn) mà chủ yếu là do sự chuyển đổi nội tiết dẫn đến sự xoay trở dần của thừng tinh.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng xoắn tinh hoàn thường gặp ở tuổi sơ sinh hoặc tuổi dậy thì (10-15 tuổi). Tinh hoàn xoắn khiến máu không đến được, rất nhanh hoại tử. Biểu hiện thường thấy của bệnh là đau đột ngột vùng bìu, buồn nôn và ói. Qua thăm khám thấy bìu bị kéo lên cao và mất phản xạ da bìu. Da bìu, giai đoạn sớm có thể bình thường, trễ hơn thì sưng nề, đỏ. Khi sờ thấy đau và đặc biệt vẫn còn đau khi nằm nghỉ, thậm chí khi lấy tay nâng tinh hoàn.

Nhiều trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn do bác sĩ không có kinh nghiệm chẩn đoán bị viêm và cho uống thuốc, trong khi thời gian vàng điều trị là trong 6 giờ đầu tính từ lúc có biểu hiện đau.

"Nếu đến viện sớm, hầu hết bệnh nhân cứu được tinh hoàn. Vào viện trong khoảng 6-12 giờ sau đau, khả năng cứu còn 50%. Nhập viện sau một ngày sẽ không thể cứu được bộ phận sinh tinh. Những người bị cắt bỏ tinh hoàn sẽ gặp khó khăn trong chuyện sinh sản", bác sĩ Dũng nói.

Thiên Chương