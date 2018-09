Cách tự may áo dài cho bé gái đón Tết trong 60 phút

Để may chiếc áo dài cho bé 2-7 tuổi, cần 50-80 cm vải. Vải thô có giá 60 nghìn đồng, vải gấm hoặc lụa có giá nhỉnh hơn. Sử dụng tờ rập đặt vào miếng vải, cắt 5 mảnh bao gồm: 1 mảnh thân trước, 1 mảnh thân sau, 2 mảnh ống tay, 1 mảnh phụ để may cổ áo. (Tờ rập được in từ mẫu lấy trên mạng. Các mẹ tìm kiếm công thức in tờ rập, điền số tuổi, chiều cao và cân nặng của bé để được mẫu rập chuẩn).