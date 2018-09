Cách phòng ngừa bệnh viêm phổi, viêm màng não cho trẻ dưới 5 tuổi

Để hiểu rõ hơn về vi khuẩn phế cầu, phụ huynh theo dõi chương trình Giao lưu trực tuyến “Hãy bảo vệ con khỏi viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn phế cầu” trên www.webtretho.com từ 15h-17h ngày 24/11. Chương trình có sự tham gia của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM và nữ diễn viên Vân Trang.

Ngoài ra, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website và tư vấn bác sĩ về chủng ngừa.

Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng được phối hợp thực hiện bởi Hội Y học dự phòng Việt Nam và VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP HCM.