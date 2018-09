Cách nhận biết que thử thai thật và giả

Quan sát kỹ bao bì giúp chị em nhận biết được que thử thai thật, tránh tình trạng cho kết quả dương tính hoặc âm tính giả.

Kết quả thử thai sai lệch gây phiền thoái không nhỏ cho các cặp vợ chồng. Các loại que chưa qua kiểm định chất lượng thường cho kết quả dương tính hoặc âm tính giả. Chị em có thể phân biệt que thử thai QuickStick thật bằng cách quan sát kỹ bao bì sản phẩm và đối chiếu với các thông tin dưới đây.

Vỏ hộp giấy

Vỏ hộp giấy ngoài cùng.

Cách đơn giản và nhanh nhất để nhận biết que thử thai ngay tại quầy thuốc là quan sát vỏ hộp. Trên hộp hàng thật, dòng chữ QuickStick cả hai mặt đều được in chìm có ánh xanh sắc nét. Trong khi đó, chữ trên vỏ hộp giả được in nổi ở mặt trước và in thường ở mặt sau, không có độ sắc nét.

Logo ở góc trái hộp có chất liệu tương tự như dòng chữ QuickStick với chấm tròn màu xanh. Còn hàng giả, logo được in thường và có chấm tròn màu đỏ.

Góc trái bên dưới có dòng chữ "FDA Reg # : 862.1155" là mã đăng ký hàng nhập khẩu từ Mỹ. Trên tất cả vỏ hộp giả đều không có dòng chữ này.

Vỏ hộp thật cũng có dòng chữ “One Step Pregnancy Test”. Bất cứ phiên bản nội dung nào khác đều là hàng giả.

Bên góc phải vỏ hộp thật luôn luôn có tem tròn chống hàng giả. Khi thấm nước sẽ hiện lên chữ QuickStick ẩn bên dưới. Sản phẩm không có tem tròn hoặc tem hình chữ nhật thì không phải là hàng chính hãng.

Nếu scan mã vạch trên vỏ hộp thật sẽ hiện thông tin sản phẩm. Mã vạch trên vỏ hộp giả hoàn toàn không có giá trị.

Vỏ nhôm bên trong

Lớp vỏ nhôm bên trong.

Tương tự như ngoài vỏ hộp giấy, mặt trước của bao nhôm đựng sản phẩm thật có dòng chữ “One Step Pregnancy Test”, trong khi trên bao nhôm giả là dòng chữ “One Step HCG Pregnancy Test”.

Que thử thai

Que thử thai đựng trong vỏ nhôm.

Que thử thật có tay cầm màu xanh nhạt, trong khi que thử thai giả có màu xanh dương đậm. Có thai luôn là điều trọng đại đáng mong chờ của mỗi gia đình và các bậc bố mẹ. Để đảm bảo kết quả thử thai chính xác 99%, chị em nên chọn mua thương hiệu uy tín tại các đại lý phân phối hoặc hiệu thuốc lớn.

An San