Cách mẹ Tây phạt trẻ hư

Khi trẻ không nghe lời hoặc làm sai, lập tức sẽ bị time out và nếu lỗi nặng hơn thì phải dọn phòng, không cho dùng món đồ yêu thích.

Tại Canada, việc cha mẹ đánh con cái là hoàn toàn phạm pháp. Nếu bị phát hiện có thể lập tức đứa trẻ sẽ bị đưa đi và cha mẹ mất quyền nuôi con. Việc phạt con úp mặt vào tường cũng là một sự sỉ nhục đối với một dứa trẻ. Cha mẹ cũng không được mắng nhiếc con, đặc biệt là ở những nơi công cộng hay trước mặt nhứng đứa trẻ khác. Khi một đứa trẻ hư và không nghe lời, cha mẹ thường sẽ dùng cách phạt con sau đây:

1. Time out

Khi đứa trẻ không nghe lời hoặc làm điều gì đó sai trái, lập tức sẽ bị time out. Time out là cách phạt bắt đứa trẻ vào phòng và ngồi im một chỗ trên ghế. Trẻ không được bước ra ngoài, không ai nói chuyện cùng cho tới khi hiểu sự việc và phải thật lòng nói lời xin lỗi, nhận lỗi mới được ra khỏi phòng trả lại "tự do".

Đứa trẻ sẽ ngồi đó bao lâu tùy thuộc vào lỗi gây ra nặng hay nhẹ mà người mẹ quy định nhưng thường là đứa trẻ bao nhiêu tuổi sẽ ngồi chừng đó phút. Trước khi biết nhận lỗi để ra khỏi phòng hết time out thì người mẹ sẽ đến bên giải thích cho con đâu là đúng, đâu là sai của sự việc vừa xảy ra và vì sao bị time out.

Ảnh minh họa: EDL.

2. Dọn phòng hay phải làm một việc gì đó

Nếu truờng hợp cần phạt nặng hơn thì trẻ đó sẽ phải dọn dẹp căn phòng của mình cho thật sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Giống như phải "lao động" để chuộc lỗi.

3. Không được phép sử dụng những thứ mà hàng ngày trẻ rất yêu thích

Ví dụ như Ipad hay máy chơi game là món đồ con yêu thích hàng ngày thì khi phạm lỗi có thể con sẽ bị phạt một ngày không được sử dụng những thứ này nữa.

Ngoài ra, để đứa trẻ có nề nếp trong sinh hoạt thì bố mẹ luôn schedule (thời gian biểu) cho trẻ hàng ngày để biết đến giờ nào thì làm việc gì. Từ đó, trẻ nắm bắt được việc gì sắp đến và sẽ phải tự động làm, phải thực hiện theo đúng như lịch, thành một thói quen phải theo và không thể tự ý thay đổi. Như vậy, trẻ sẽ tự hiểu đó là điều hiển nhiên, cố dịnh như một việc sẽ đến và sẽ làm chứ không thể từ chối được

Một cách dạy trẻ của các mẹ Tây là rất hào phóng lời khen tặng. Khen tặng và khuyến khích trẻ sẽ làm cho trẻ tự tin và cảm thấy tự hào về chính bản thân mình. Như vậy, trẻ sẽ mạnh mẽ để phát huy bản thân mình tốt hơn nữa. La mắng con không phải là cách để cha mẹ giúp con phát triển nhân cách. La mắng con sẽ chỉ làm cho con thấy tiêu cực, mất tự tin ở bản thân.

Thảo Chu