Cách đọc mã số trên nhãn dán để chọn hoa quả an toàn

Căn cứ vào chữ số đầu tiên trên nhãn dán, bạn có thể phân biệt đâu là trái cây có hóa chất, trái cây biến đổi gen và trái cây hữu cơ.

Khi mua hoa quả trong các cửa hàng, siêu thị, bạn có thể thấy trên bao bì có một nhãn dán ghi những con số cụ thể với từng loại, gọi là mã số PLU (Price Look Up Code). Các mã ghi trên nhãn dán thường có 4-5 chữ số. Các nhãn dán này sẽ tiết lộ cho bạn biết về cách thức trồng loại quả đó như thế nào. Vì vậy, hãy tham khảo các thông tin dưới đây để có thể lựa chọn được loại trái cây an toàn cho sức khỏe.

Nhãn dán trên vỏ trái cây tiết lộ thông tin sản phẩm. Ảnh: AWS.

Với nhãn có 4 chữ số, nếu bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 thì đó là sản phẩm được trồng theo phương pháp của nửa cuối thế kỷ 20, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón nhân tạo... Nhưng các thực phẩm tự nó không biến đổi gen. Nếu mua loại trái cây này, bạn cần rửa thật kỹ trước khi ăn và tuyệt đối không ăn cả vỏ hay sử dụng vỏ để chế biến các món ăn (vỏ cam, quýt...).

Với nhãn có 5 chữ số, nếu bắt đầu bằng số 8 thì đây là trái cây biến đổi gen (Genetically Modified food được gọi tắt là GM). Tuy nhiên, tại Mỹ, quốc hội đã phê chuẩn các sản phẩm biến đổi gen không phải dán nhãn. Người ta tạo ra các giống cây trồng như mong muốn bằng kỹ thuật biến đổi gen, bỏ bớt hoặc thêm gen. Tác động của thực phẩm biến đổi gen với con người hiện nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Những người bảo vệ cho rằng thực phẩm biến đổi gen giàu đạm hơn so với thực phẩm truyền thống, trong khi bộ phận khác lại chỉ trích thực phẩm GM là nguyên nhân làm tăng nguy cơ dị ứng, kháng thuốc kháng sinh, gây độc cho cơ thể...

Với nhãn có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 là trái cây hữu cơ (organic food) được trồng theo cách truyền thống mà không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu, phân bón hóa học nào, không biến đổi gen. Người trồng sử dụng phân bón thiên nhiên lấy từ phân xác động vật, phân trộn từ các cây cỏ mục nát và diệt trừ sâu bọ bằng thiên địch hoặc biện pháp sinh học khác.

Hà Nhi