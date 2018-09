Cách dạy con thông minh của nàng cựu Hoa hậu khiến các mẹ 'phát cuồng'

Bạch Vi Tú không bận tâm khi con gái bày bừa đồ đạc nếu điều đó có thể giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện.

Bạch Vi Tú (Joanne Peh) là Hoa hậu Hoàn vũ của Singapore năm 2002. Không những thế, người đẹp này còn được biết đến với những vai diễn ấn tượng trong phim Biệt đội chống khủng bố, Con đường vàng son, Vận mệnh trong tay... và giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc năm 2012.

Tháng 9/2014, Bạch Vi Tú kết hôn với người đồng nghiệp là nam diễn viên Thích Ngọc Vũ (Qi Yuwu). Đến tháng 8/2015, cặp vợ chồng nổi tiếng chào đón con gái đầu lòng. Kể từ đó đến nay, Bạch Vi Tú gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Không chỉ là một ngôi sao hạng A của Singapore, cô còn là một hot mom trên mạng xã hội với những kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con cái được nhiều mẹ bỉm sữa truyền tay nhau học hỏi.

Cách dạy con thông minh của nàng cựu Hoa hậu Singapore Một lần, chia sẻ về cách giúp con vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, Vi Tú chia sẻ: "Tôi sưu tầm những con rùa bởi vì con gái của tôi vô cùng sợ chúng khi lần đầu tiên nhìn thấy nên tôi muốn giúp con chiến thắng nỗi sợ hãi. Đầu tiên, con không dám sờ vào chúng nhưng sau một vài ngày nói 'xin chào các bạn rùa', 'chào buổi sáng các bạn rùa' và 'tạm biệt các bạn rùa'... con bắt đầu gần gũi với chúng hơn. Một thời gian sau đó, con cho thêm một nàng tiên cá vào đó và bà ngoại tặng bé một vài đồ chơi câu cá. Chúng tôi cũng mượn một số cuốn sách tại thư viện để tìm hiểu về rùa biển và các loại sinh vật dưới biển khác. Bây giờ, con không con sợ những chú rùa, thậm chí còn muốn một lần được lặn biển".

Ngoài ra, trang Theasianparent cũng tổng kết 5 lý do khiến Bạch Vi Tú được khen là có kỹ năng làm mẹ tuyệt vời.

1. Dạy con bảo quản đồ đạc

Bạch Vi Tú luôn rèn cho Tiểu Qi (gần 2 tuổi) thói quen bảo quản đồ của mình. Những cuốn sách này do cô bé tự giác sắp xếp ngăn nắp mà không cần tới sự trợ giúp của mẹ. Vi Tú luôn muốn con gái có ý thức tôn trọng đồ đạc của mình.

Cô còn chia sẻ trên Instagram rằng: "Không gì là không thể, và điều tuyệt vời nhất là khi mọi nỗ lực sẽ được hồi đáp xứng đáng".

2. Kích thích sự sáng tạo của con thông qua các trò chơi Sensory

Bạch Vi Tú không bận tâm khi con gái bày bừa đồ đạc nếu điều đó có thể giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện. Trong một lần nói về sensory play (các trò chơi thúc đẩy các bạn nhỏ sử dụng một hoặc nhiều hơn các giác quan của chúng như nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm…) trên Instagram, nàng cựu Hoa hậu tiết lộ: "Chúng tôi thường đặt sữa dê vào mỗi thứ sáu và tôi luôn cho bé chơi trò chơi với kem để kích thích phát triển giác quan. Hôm nay, tôi rắc một chút muối lên bề mặt que kem, sau đó thêm ít màu thực phẩm và đưa bé một chiếc thìa nhựa, tăm và khung vẽ.

Bé sẽ dùng thìa múc kem ra giấy, dùng tăm lấy kem và sử dụng nó như cây cọ vẽ. Sau đó, bé đặt phần kem lên khung vẽ và cuộn lại trước khi nó kịp chảy. Việc này có vấy bẩn một chút nhưng bé rất vui".

3. Tránh xa sự nổi tiếng

Bà mẹ một con luôn bảo vệ con gái và chưa từng tiết lộ tên thật của bé với truyền thông, thay vào đó cô luôn gọi bé là Tiểu Qi. Mỗi bức ảnh chụp bé trên Instagram của Peh, góc chụp bé thường ở phía sau hoặc trên đầu.

Cô từng tuyên bố trên tạp chí The New Paper: "Bé sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là người nổi tiếng. Chúng tôi muốn bé được tự do quyết định cuộc đời của mình chứ không dựa vào ánh hào quang của cha mẹ".

4. Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc

Yêu con nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Vi Tú sẽ chấp nhận mọi việc con làm. Theo The New Paper, cô không bao giờ cho phép Tiểu Qi (đã có thể tự ngồi ăn) ra khỏi bàn nếu chưa ăn hết thức ăn.

5. Nói không với đồ điện tử

Trong thời đại khi mà những đứa trẻ đã có thể sử dụng điện thoại "nhoay nhoáy" thì bé Tiểu Qi, con gái của Vi Tú, thậm chí còn chưa từng xem tivi. Thật vậy, cô từng tiết lộ: "Con gái tôi chưa từng chơi iPad hay xem vô tuyến".

>> Xem thêm hình ảnh về tổ ấm nhỏ của cựu Hoa hậu Bạch Vi Tú