Cách dạy con 'lạ đời' của Brad Pitt và Angelina Jolie

'Ông bà Smith' không cho lũ trẻ đến trường và khuyến khích những sở thích kỳ lạ của con cái.

Brad Pitt và Angelina Joilie có 3 con nuôi: Maddox, 15 tuổi, Pax, 12 tuổi, Zahara, 11 tuổi và 3 con đẻ, Shiloh, 10 tuổi và cặp song sinh Knox - Vivienne, 8 tuổi. Những đứa trẻ nhà Pitt sống cuộc sống "nay đây mai đó" theo bố mẹ. Đại gia đình Brangelina không bao giờ ở lại một nơi nào quá lâu. Chúng thường xuyên được đưa đến trường quay, một đất nước đang có chiến tranh hoặc những trại tị nạn. Angelina nghĩ rằng, điều này sẽ có tác động tốt đến bọn trẻ.

Chúng lớn lên với 6 vú em, một đầu bếp và một gia sư. Những đứa trẻ này cũng chưa bao giờ đến trường học. Tuy nhiên, Angelina có vẻ chẳng hề bận tâm về điều này. Trong quá khứ, cô từng vô cùng tự hào về chỉ số IQ cao của cậu cả Maddox.

Đầu năm nay, Angelina thuê anh trai cô, James Haven, chăm sóc lũ trẻ. James được hưởng 10% thu nhập của Angelina khi đảm nhiệm công việc này. Kể từ đó, Angelina đã cắt giảm số vú em xuống còn 2 người.

Nữ diễn viên Angelina nhận nuôi con cả Maddox ở Campuchia năm 2002, lúc đó, cậu bé mới được 7 tháng tuổi. Năm 2005, Brad nhận làm cha của Maddox và bắt đầu cuộc sống như một gia đình dù cặp đôi chưa kết hôn.

Brad từng so sánh bầu không khí trong gia đình giống với khung cảnh bệnh viện tâm thần khét tiếng trong bộ phim Bay trên tổ chim cúc cu (One Flew Over The Cuckoo's Nest). Những đứa trẻ không được giáo dục đúng cách, vì vậy, chúng rất ồn ào, lộn xộn và vô tổ chức. Cậu cả Maddox có một bộ sưu tập dao găm và Angelina ủng hộ nó. Cậu bé uống rượu, lái xe từ năm lên 9 tuổi. Maddox và Pax luôn cáu bẳn, thường xuyên chửi thề và dễ bị kích động. Chúng sẵn sàng giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực.

Thực tế, thời gian gia đình Brangelina di chuyển nhiều hơn thời gian họ ở một địa điểm nhất định. Ngoài ngôi nhà ở Los Ageles, Mỹ, cặp đôi này còn sở hữu bất động sản ở New Orleans, Pháp, vài ngôi nhà thuê ở London. Họ cũng không ngại chuyện xem những khách sạn hạng sang ở khắp nơi trên thế giới là nhà của mình. Di chuyển liên tục khiến lũ trẻ không kịp thích ứng với các múi giờ và lịch trình sinh hoạt của chúng trở nên lộn xộn. Hai vú em từng làm việc tại gia đình Brangelina tiết lộ với tạp chí In touch rằng, cặp vợ chồng nổi tiếng không thể kiểm soát các con. Nửa đêm, lũ trẻ thường xuyên chạy xuống hành lang, đánh thức cha mẹ và cố chui vào giường của họ. Mỗi lần muốn có không gian riêng, cặp vợ chồng nổi tiếng sẽ "trốn" đi khách sạn, để mặc lũ trẻ cho bảo mẫu.

Một nguồn tin khác cho biết, Brad khá nghiêm khắc, anh thường xuyên quát mắng lũ trẻ, trong khi đó, Angelina khá nuông chiều chúng, cô cho rằng "con cái phải là số một". Một người bạn của gia đình Brad kể lại, hằng đêm, các vú em phải trông chừng bọn trẻ trong khi Brad và Angelina ngủ say trong phòng. Khi Angelina đang quay bộ phim Wanted vào năm 2008, hai vú em đã xin thôi việc vì không chịu được áp lực từ công việc. Họ phải làm việc liên tục suốt cả ngày trong nhiều tháng, vào tất cả các ngày lễ và thứ 7, chủ nhật.

Nhiều nguồn tin cho rằng, do không được đến trường và tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, những đứa trẻ nhà Brangelia khá nhút nhát, rụt rè và thụ động. Chúng có phần 'cục tính' và dễ xảy ra xô xát với các anh chị em.

Thỉnh thoảng, Brad nổi hứng và đưa bọn trẻ đi ăn pizza, phá vỡ thời gian biểu của chúng. Thậm chí, có lần họ còn đưa cặp song sinh đi ăn kem vào lúc nửa đêm ở Jordan.

Brad Pitt và Angelina còn có nhiều "vấn đề" trong định hướng con cái. Họ để cô bé Shiloh ăn mặc theo phong cách tom-boy từ năm 3 tuổi và thích thú với điều đó. Brad còn đùa rằng: "Chúng ta phải gọi con bé là John mới đúng".

Anh trai cô bé, Maddox, được khuyến khích làm quen với vũ khí từ khi 6 tuổi. Angelina hào hứng kể: "Cậu bé thích chiến tranh và súng ống. Vào Ngày của Mẹ, cu cậu đã vẽ một khẩu súng máy để tặng tôi. Brad đã biến nó thành một chiếc vòng cổ. Thật dễ thương và ngọt ngào". Cô cũng đã chia sẻ trên tạp chí W, "mẹ từng mua cho tôi một con dao găm khi tôi 11 hay 12 tuổi gì đó, và tôi cũng sẽ mua vài con cho Maddox".

Có thể thấy, sự lộn xộn trong cuộc sống gia đình và những bất đồng trong việc giáo dục con cái chính là nguyên nhân khiến Joilie đệ đơn ly hôn vào ngày 19/9 vừa qua. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Brad Pitt đã có xô xát với con trai cả trên máy bay. Anh đang bị FBI điều tra tội bạo hành con. Hiện tại, nữ minh tinh Angelina đang cố gắng giành toàn quyền nuôi 6 con. Tuy nhiên, nếu "thâm cung bí sử" của "gia đình Smith" diễn ra đúng như những gì các bảo mẫu đã kể lại ở trên, khó có thể kết luận ai đúng ai sai vào thời điểm này.

Hà Thu

Theo The Sun