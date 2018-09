Cách dạy con của phu nhân Donald Trump và Barack Obama

Cả Michelle và Melania đều là những người phụ nữ đặt gia đình lên trên hết.

Tuần trước, Michelle Obama và Melania Trump đã có buổi gặp chính thức đầu tiên. Theo thông lệ của Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân sẽ mời vợ của Tổng thống đắc cử đến uống trà và nói chuyện về những vấn đề họ quan tâm. Vì thế, trong khi Donald Trump và Obama nói chuyện "đại sự" thì hai phu nhân của họ lại bàn về hậu trường, nội trợ. Trên trang Twitter, Trump đã chia sẻ rằng Melania rất thích bà Obama. Có lẽ bởi giữa họ tồn tại nhiều điểm tương đồng.

Hai người phụ nữ quyền lực trong cuộc gặp mặt đầu tiên.

Michelle và Melania, những bà mẹ tận tụy

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump, Melania chỉ xuất hiện một vài lần, còn phần lớn thời gian tập trung cho việc chăm sóc con trai. Với người phụ nữ này, cô đặt gia đình lên vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của mình. Melania từng chia sẻ với tạp chí Parenting về cách chăm sóc Barron như sau:

"Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để làm mẹ. Đó là công việc hàng đầu và quan trọng nhất với tôi. Tôi chỉ bắt đầu kinh doanh khi con đi học. Khi con đã yên vị ở trường, tôi mới đi họp, bàn thảo công việc và mọi thứ khác. Tôi nấu đồ ăn sáng cho con trai, đưa con đi học, đón con về và chuẩn bị bữa ăn trưa. Cả buổi chiều, tôi chỉ dành cho con. Tôi nghĩ rằng trẻ em cần phải nhìn thấy cha mẹ của chúng thực hiện đam mê. Đó là một ví dụ tốt cho trẻ. Vì vậy, trẻ có thể nhận ra rằng đam mê là tốt và theo đuổi đam mê trong tương lai".

Barron được mẹ rèn cho tính tự lập.

Michelle và Melania tìm thấy điểm chung trong vai trò làm cha mẹ và thảo luận về các thách thức đặc biệt khi nuôi dạy con cái trong Nhà Trắng. Con trai Barron của Donald Trump sẽ là cậu bé nhỏ tuổi đầu tiên được sống tại đây kể từ sau John F. Kennedy Jr. Barron 10 tuổi, bằng đúng độ tuổi với con gái lớn Malia của Obama khi họ chuyển tới tòa Bạch Ốc.

Trước đó, Barron đã sống ở Trump Tower tại New York, nơi cậu có cả một tầng dành cho riêng mình. Theo The Telegraph, cậu đang học tại trường Columbia Grammar and Preparatory School ở Manhattan, nhưng có thể sớm được ghi danh tại Sidwell Friends ở Washington DC - nơi con của các Tổng thống đã học trong 35 năm qua. Cậu bé có thể nói thành thạo cả hai thứ tiếng là Slovenia và tiếng Anh.

Melania tiết lộ, mặc dù về ngoại hình Barron thừa hưởng nhiều nét của cả cha và mẹ nhưng tính cách cậu bé lại là bản sao từ người cha. "Con là một người rất đặc biệt, thông minh và có ý chí. Con cũng độc lập và luôn khăng khăng về những điều con muốn".

Trước đây, Barron có cuộc sống xa rời ánh hào quang của dòng họ Trump nhưng sắp tới, cậu sẽ bước chân vào Nhà Trắng. Mọi người đang ngóng chờ sự trưởng thành của cậu trong môi trường mới như thế nào.

Nuôi dạy con trong Nhà Trắng

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị DNC 2016, Michelle đã chia sẻ về những nỗi lo lắng khi chuyển đến Nhà Trắng: "Tôi nhận ra rằng, thời gian chúng tôi ở đây sẽ tạo nền tảng cho những người sau này. Trải nghiệm của chúng tôi có thể tiếp thêm động lực hoặc làm họ thất vọng. Đó là những gì Barack và tôi nghĩ đến mỗi ngày. Chúng tôi cố gắng bảo vệ các cô gái của mình vượt qua thử thách trong cuộc sống không bình thường này".

8 năm sống ở nơi quyền lực, Malia và Sasha đã lớn lên rất nhiều trong mắt công chúng mà không vướng phải scandal nào đáng chú ý - điều mà nhiều người con của Tổng thống khác không làm được.

Hai con gái của Obama phải tuân theo các giá trị gia đình.

Tập trung vào các giá trị

Gia đình Obama đã giữ được Malia và Sasha bằng cách hướng họ tập trung vào các giá trị gia đình. Các cô gái không được phép sử dụng điện thoại di động riêng cho tới khi họ 12 tuổi, và chỉ có thể dùng máy tính, xem truyền hình phục vụ bài tập về nhà. Bên cạnh đó, hai "công chúa" nhà Obama cũng phải làm những công việc đơn giản như dọn giường, làm sạch phòng riêng. Malia phải học cách giặt quần áo trước khi rời khỏi trường đại học. Theo Parent Herald, bữa ăn cùng nhau cũng là điều quy định trong truyền thống gia đình của Obama.

"Khi không có vấn đề gì xảy ra thì 18h30 chúng tôi sẽ dừng tất cả mọi việc để ăn tối cùng nhau. Nó tạo ra những khoảnh khắc tốt để dạy bọn trẻ vì một bài giảng sẽ trở thành cuộc nói chuyện tốt đẹp trên bàn ăn", Michelle cho biết.

Hà Nhi

Theo Theasianparent