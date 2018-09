Ca sĩ Trang Nhung chọn trường cho con

Ngoài lớp âm nhạc, mẹ Trang Nhung còn cho Bích Ngọc - Á quân Việt Nam Got Talent 2015 học thêm Toán tư duy khi con nghỉ hè.

Thứ 7 hàng tuần, ca sĩ Trang Nhung thường ăn mặc giản dị, đưa cô con gái 7 tuổi đến học tại Trung tâm Toán tư duy Mỹ Mathanasium trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM). Bà mẹ 4 con cho rằng, dù đoạt giải cao trong cuộc thi Việt Nam Got Talent 2015, Bích Ngọc vẫn cần phát triển toàn diện năng khiếu và kiến thức logic ngay từ nhỏ.

- Nhiều mẹ cho rằng, mùa hè bé phải được vui chơi thoải mái. Vậy tại sao Trang Nhung lại quyết định cho Bích Ngọc đi học thêm toán khi con vừa nghỉ hè?

- Có nhiều lý do khiến Trang Nhung cho con học hè. Công việc kinh doanh bận rộn, nên bố mẹ không có nhiều thời gian để đưa các con đi chơi trong dịp hè. Để các con vui chơi ở nhà, thì lo bé dán mắt vào hoạt hình, game, ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt. Ở thành phố mà để con ra ngoài chơi tự do thì lại càng không an tâm, bởi cuộc sống bây giờ nhiều cạm bẫy và nguy hiểm. Vì vậy, tôi muốn tìm được một nơi vừa giúp con vui chơi thoải mái trong hè, vừa có thể ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới.

Sau khi tìm hiểu nhiều thông tin, tôi quyết định cho con theo học tại Trung tâm Toán tư duy Mỹ Mathnasium Việt Nam. Con không chỉ được vui chơi an toàn với thầy cô và bạn bè, mà còn được tiếp cận phương pháp tư duy toán hiện đại Mathnasium của Mỹ để rèn trí thông minh, thêm yêu và giỏi toán hơn. Thực tế kinh doanh của gia đình khiến tôi thấy tư duy toán học rất quan trọng. Các kỹ năng tính toán chính xác, sắp xếp công việc và thời gian thông minh, điều phối, thu chi tiền bạc, rèn tính kiên trì và cẩn thận, tư duy phê phán và sáng tạo, suy luận logic... giúp con xây dựng các kỹ năng cần thiết để trở thành người tự lập, năng động và thành công.





- Kết quả Toán của Bích Ngọc sau khi học ở Mathnasium thay đổi ra sao?

- Khả năng tư duy Toán của con thay đổi rõ rệt. Lúc mới vào, Bích Ngọc được làm bài kiểm tra năng lực thông qua phần mềm chuyên dụng của Mathnasium. Sau đó, cô giáo xây dựng cho con kế hoạch học tập riêng, phù hợp với năng lực.

Tôi có thói quen hỏi han để tìm hiểu môi trường, phong cách dạy và học có phù hợp với con hay không. Buổi thứ hai, khi con học ở Mathnasium, bé hào hứng khoe lớp học vui vẻ, thầy cô thân thiện, học sinh được chơi nhiều trò vui liên quan đến Toán học. Bích Ngọc còn được đổi quà A+ nhờ học tốt và thường cảm thấy tiếc nuối mỗi khi buổi học kết thúc. Thấy con yêu lớp học, nên tuần nào tôi cũng đưa đón bé tới Mathnasium.

- Bích Ngọc bật mí rằng, mẹ là hậu phương vững chắc nhất giúp bé chinh phục cuộc thi Việt Nam Got Talent vừa qua. Sau khi nhận danh hiệu Á quân, cuộc sống của bé thay đổi những gì?

- Bích Ngọc được nhiều người nhận ra hơn. Tuy vậy, tôi vẫn khuyến khích con học tập chứ không nên tự cao. Không chỉ môn Toán, hè này, tôi cũng cho bé đi học các môn khác để bổ sung kiến thức. Để đạt được thành công sau này, con cần tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích từ xung quanh.

- Điều gì khiến Trang Nhung ngày càng ít đi hát như vậy?

- Bước vào nghề ca hát, tôi hát bằng lòng đam mê, chứ không vì sự nổi tiếng hay hào quang nghề nghiệp. Đến bây giờ, do quá bận rộn với công việc kinh doanh gia đình và chăm sóc 4 con ăn học, nên ca hát trở thành cuộc dạo chơi cho thỏa đam mê. Tôi quan niệm, đi hát phải đầu tư kỹ càng thì mới phục vụ công chúng hết mình được.

- Tại sao Trang Nhung lại lựa chọn kết hôn, sinh con và lui về làm hậu phương cho chồng khi ở đỉnh cao sự nghiệp?

- Tôi sống theo khuynh hướng truyền thống, nên quan niệm rằng việc chồng ra ngoài lo kinh doanh, vợ ở nhà quán xuyến gia đình là sự phân công hợp lý. Với tôi, trở thành hậu phương của chồng; giữ được hạnh phúc gia đình qua nhiều sóng gió; chăm sóc và tạo dựng cho các con điều kiện phát triển tốt nhất chính là hạnh phúc.

