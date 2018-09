Ca sĩ Quách Thành Danh tự tay chăm 4 con từ lúc lọt lòng

Ông bố nổi tiếng mời y tá đến nhà hướng dẫn thay tã, bón sữa trong một tháng để biết cách chăm sóc các con.

Các con của ca sĩ Quách Thành Danh là Mộc Nhiên (6 tuổi), Hạo Nhiên (4 tuổi), An Nhiên (3 tuổi) và Phúc Nhiên (2 tuổi) đều quấn bố. Các bé thích được chơi cùng bố lúc ở nhà và liên tục đòi mẹ cho gọi Facetime khi bố đi làm vắng. Chị Bích Ngọc, vợ Quách Thành Danh, rất sợ đau nhưng vẫn "dũng cảm" đẻ nhiều. Chị tiết lộ lý do một phần vì "vỡ kế hoạch"; phần khác do ông xã yêu trẻ, thích chăm sóc các bé và coi đó là hạnh phúc lớn nhất của mình.

Quách Thành Danh hạnh phúc vì có đông con.

Quách Thành Danh sắp xếp công việc để có mặt bên vợ trong 4 lần vượt cạn. Anh túc trực hàng giờ, nắm tay chị Ngọc an ủi để bà xã cảm thấy vững tâm. Mỗi lần đón con khỏi phòng sinh, nam ca sĩ đều cảm ơn vợ đã chịu đau để anh được hưởng niềm hạnh phúc làm bố. Nỗi đau đớn từ vết rạch sinh thường của chị Ngọc vì thế nguôi ngoai nhờ sự chân thành của chồng.

Vợ chồng Quách Thành Danh bố trí người túc trực bên con trong 6 tháng đầu đời vì các bé hay bị nôn trớ. Riêng tháng đầu tiên, vì muốn con gần gũi bố mẹ, vợ chồng anh đảm nhận hoàn toàn nhiệm vụ này. Chị Ngọc sau sinh sức khỏe yếu nên ông xã gánh phần lớn trọng trách. Anh thức dậy nhiều lần trong đêm pha sữa cho con và liên tục giật mình khi bé ọ ẹ.

Sinh bé Mộc Nhiên là thời điểm khó khăn với vợ chồng Quách Thành Danh vì mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Nam ca sĩ lúng túng vì chưa biết cách chăm con, còn bà xã bối rối trong lần đầu làm mẹ. Quách Thành Danh mời y tá đến nhà để hướng dẫn các bước cơ bản chăm sóc bé. Chị Ngọc xúc động khi thấy chồng chăm chú theo dõi từng động tác thay tã, đút sữa mà y tá thực hiện. Ông bố nổi tiếng còn hỏi lại nhiều lần cách xử lý lúc em bé bị nôn trớ, khóc không nín hoặc quấy đêm. Anh vụng về trong lần đầu tắm cho con nhưng yêu cầu y tá hướng dẫn chứ không làm giúp. Quách Thành Danh căng thẳng suốt 15 phút đỡ bé trong chậu nước vì sợ làm rơi con khiến chị Ngọc bật cười.

Ông bố nổi tiếng tự tay chăm con từ lúc lọt lòng.

Chị Ngọc cùng chồng học cách chăm con nhưng ít được thực hành vì anh giành làm hết. Ông bố nổi tiếng từ chối show ngoại tỉnh và lưu diễn xa khi con chưa đầy tháng, chờ bé cứng cáp mới yên tâm giao cho vú em để quay lại công việc. Mỗi lần đi diễn về, anh gọi tên các con từ xa rồi lao vào phụ vợ nếu chị Ngọc đang chăm bé. Khả năng thay tã, bón sữa của Quách Thành Danh thuần thục hơn sau 4 lần bà xã sinh con. Tới nay, chị Ngọc khen chồng chăm con "không chê vào đâu" và thừa nhận thua anh khoản này.

Cặp vợ chồng đông con đau đầu mỗi khi các bé tị nạnh. Bé cả Mộc Nhiên hay tủi thân vì phải làm chị sớm. Bé phụng phịu: "Vì sao ba mẹ yêu mấy em nhiều hơn?". Ông bố ca sĩ thường ôm con vào lòng và giải thích: "Ba mẹ rất yêu con nhưng không thể hiện bằng cách dỗ dành, bồng bế bởi điều đó chỉ dành cho em bé. Mộc Nhiên đã lớn rồi, đã trở thành chị cả và có thể giúp ba mẹ yêu thương, chăm sóc các em nhỏ".

Mỗi chuyến đi diễn xa, Quách Thành Danh không quên mua quần áo, đồ chơi làm quà cho bé lớn. Những khi bé có nguyện vọng sắm đồ mới, ông bố nổi tiếng sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng để bé hiểu mình vẫn được ba mẹ yêu thương. Trong cuộc sống hàng ngày, chị Ngọc hay dạy con cách chăm em và gieo vào bé niềm hạnh phúc khi có em nhỏ để chăm sóc. Chị hay thưởng cho Mộc Nhiên những phần quà tinh thần để khuyến khích bé thể hiện vai trò chị lớn.

Bữa cơm trong gia đình đông con được chị Bích Ngọc ví như "đánh trận". Bốn bé đều lười ăn, hai vợ chồng phải chia nhau xúc cho hai bé lớn và bật tivi dỗ dành hai bé nhỏ. Buổi sáng là khoảng thời gian nhà chị Ngọc ồn ào nhất vì phải "hò hét" các con dậy đi học. Các bé mê ngủ nướng nên bỏ ngoài tai tiếng mẹ gọi để tiếp tục ngáy đều đều.

Hạnh phúc trong gia đình đông con, theo chị Ngọc, là không khí rộn ràng, vui nhộn. Mỗi khi trở về nhà, từ xa nghe tiếng con, chị cùng chồng thấy tràn đầy năng lượng. Các con chị Bích Ngọc mỗi bé một cá tính nhưng có điểm chung là yêu âm nhạc. Chị cho rằng đây là món quà quý 4 bé được thừa hưởng từ người bố nghệ sĩ.

Quách Thành Danh tranh thủ thời gian rảnh chơi cùng con.

Lam Trà