Bố và con trai da tiếp da với cặp song sinh thiếu tháng gây 'bão' mạng

Khoảnh khắc ngọt ngào thể hiện tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần của người cha với những đứa con nhỏ khiến nhiều người xúc động.

Bức ảnh cảm động chụp cha và con trai da tiếp da với cặp song sinh sinh non trên giường bệnh ở Bệnh viện Hvidovre, Đan Mạch, đang lan truyền rộng khắp các mạng xã hội. Tấm hình ban đầu xuất hiện trên trang cá nhân có tài khoản Forældre og Fødsel năm ngoái, sau đó được đăng lại trên Facebook của NINO Birth, tổ chức hỗ trợ việc sinh đẻ cho phụ nữ có trụ sở ở Nam Phi, mới đây. Ảnh được chia sẻ hơn 25.000 lần, 32.000 like và hàng nghìn bình luận. Trong ảnh, người cha ôm đứa con sinh non nặng khoảng 7 lạng áp lên ngực. Nằm tựa lên người anh là con trai lớn đang làm điều tương tự với một trong hai em.

"Tôi yêu bức ảnh cậu anh đang giúp cha chăm sóc cặp song sinh", NINO Birth chia sẻ trong bài viết đăng kèm tấm ảnh.

Bức ảnh cha và con trai da tiếp da với cặp song sinh thiếu tháng gây xúc động khi được đăng lại trên Facebook mới đây. Ảnh: Forældre og Fødsel.

Bài viết giải thích ở Thụy Điển, những em bé sinh non thường được đặt trên ngực cha mẹ thay vì nằm trong lồng ấp. Phương pháp da tiếp da, hay còn gọi là kangaroo, từ lâu được xem như một cách giúp bố mẹ thiết lập sợi dây liên kết với con. Theo giáo sư người Thụy Điển, Uwe Ewald, những em nhỏ sinh thiếu tháng với rất ít cân nặng được đưa ra khỏi lồng kính để da tiếp da với cha mẹ càng nhiều càng tốt.

Giáo sư cho hay ngực của cha mẹ điều hòa nhiệt độ cơ thể bé tốt hơn là việc để con nằm lồng kính. Da tiếp da giúp bé thở tốt hơn. Đứa trẻ trở nên bình tĩnh và tăng cân nhanh hơn. Nghiên cứu của giáo sư còn cho thấy da tiếp da cũng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng ở những đứa trẻ yếu ớt này.

Theo Huffington Post, ngoài việc có lượng like khủng, tấm ảnh trên cũng nhận được nhiều bình luận chia sẻ câu chuyện cá nhân.

"Chúng tôi từng thực hành thường xuyên phương pháp kangaroo với những đứa con sinh thiếu tháng. Một bé chào đời ở tuần thứ 25,3, đứa còn lại sinh ra khi mới được 23,5 tuần. Giờ chúng là những thanh niên khỏe mạnh 19, 20 tuổi", Rachael Westblade viết.

"Tôi thích tấm ảnh và ước gì được da tiếp da lúc con gái ra đời. Tôi đã khóc khi trông thấy con trong lồng kính", Stephanie Savoie nhớ lại.

Tài khoản Catherine Cookson tâm sự: "Một bức ảnh tuyệt đẹp hàm chứa thông điệp đơn giản về tình yêu, tình thương và sự gắn kết".

Hà Phương