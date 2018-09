Biệt thự Hội An mô phỏng tàu buôn của người đàn ông gốc Hà Nội

Sinh ra ở Hà Nội nhưng 'trót yêu' Hội An; anh Quốc Việt, 47 tuổi, chọn nơi đây để tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm bươn trải. Mảnh đất rộng 400 m2 nằm sát bãi biển An Bàng được anh Việt mua cách đây hai năm với giá rẻ. Địa thế sát sông, gần biển khiến anh liên tưởng tới hình ảnh những chiếc thuyền buôn tấp nập cập bến Hội An giao thương ở thế XVI. Ý tưởng xây dựng căn biệt thự mô phỏng con tàu cổ ra đời từ đó.