Bí quyết lợi sữa và nuôi con tăng cân tốt của Thái Thùy Linh

Bé Cá Mập sinh sớm ở tuần 38, nặng 2,6 kg nhưng sau gần 3 tháng đã tăng lên 7,2 kg và bé được bú sữa mẹ hoàn toàn.

Mang thai lần thứ hai, được bác sĩ chẩn đoán là nhau thai bám thấp, có khả năng sinh sớm nên ca sĩ Thái Thùy Linh và ông xã rất lo lắng. Thậm chí, cô còn phải điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, cố gắng để kéo dài thời gian thai kỳ. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước 37 tuần, mình phải 'hãm phanh' vì sợ em bé to sẽ có cơn chuyển dạ sớm. Phải bước qua giai đoạn này và độ an toàn đảm bảo rồi, mình mới tăng tốc để bé không bị còi cọc. Nhưng dù đã rất tích cực thì bé chào đời vẫn nhỏ hơn so với dự kiến. Mình sinh bé Cá mập (tên gọi ở nhà của con trai ca sĩ Thái Thùy Linh) khi vừa tròn 38 tuần và bé nặng 2,63 kg. Mình không dám kéo dài thời gian mang thai lâu hơn nữa vì ở thời điểm này, vết mổ cũ gần như sắp bục".

Mặc dù so với các bé sơ sinh hiện nay, Cá mập thuộc diện nhẹ cân hơn các bạn nhưng ca sĩ Thái Thùy Linh không quá lo lắng về điều này. Cô quan niệm vấn đề thể chất khỏe mạnh của bé mới quan trọng chứ chuyện to - nhỏ vài lạng không là vấn đề gì. Vì thế, khi ở giai đoạn "tăng tốc" sau tuần thai 37, dù nhiều người khuyên cô uống nước mía cho bé tăng cân nhưng cô nhất quyết nói "Không". Suốt thời gian mang thai và trong lúc sinh bé, như bao bà mẹ khác, Thái Thùy Linh không tránh khỏi lo lắng. Cô chỉ cảm thấy "nhẹ nhõm" hơn một chút khi em bé sinh ra "trộm vía rất cứng cáp".

Khi nuôi con nhỏ, Thái Thùy Linh quan trọng nhất hai điều là tinh thần và dinh dưỡng.

Bước vào giai đoạn nuôi con nhỏ, cũng như lần trước, Thái Thùy Linh muốn cho con được bú sữa mẹ hoàn toàn trong những tháng đầu đời để tăng đề kháng. Bé Cá mập cũng rất "hợp tác" với mẹ khi tỏ ra là một cậu bé "háu ăn" và tăng cân tốt. Tháng đầu tiên, bé tăng 1,6 kg. Tháng thứ 2, bé tăng 2 kg. Hiện tại, bé được gần 3 tháng và nặng 7,2 kg.

Nói về thực đơn mẹ sữa của mình, bà mẹ hai con cho biết, cô không ăn kiêng theo những quan niệm truyền thống mà bổ sung cả tôm, cá, thịt mỡ, rau cải, su hào... ngay từ ngày đầu sau sinh. Nhờ đó, mặc dù mỗi bữa cô chỉ ăn một bát cơm với rau, canh, thức ăn mà sữa về ngay và hiện tại thì thừa sữa cho bé. Cô ăn thoải mái và uống nhiều sữa tươi trong giai đoạn này.

Bé Cá Mập nhanh nhẹn, đáng yêu.

Thái Thùy Linh chia sẻ: "Mình quan trọng là dinh dưỡng và tinh thần chứ sinh hoạt cũng không được điều độ lắm vì tính chất công việc. Buổi đêm, mình hầu như không dậy vắt sữa mà cho bé ti xong thì hai mẹ con cùng ngủ đẫy giấc. Buổi sáng dậy, mình mới hút sữa để dành cho bé nếu phải đi làm, còn hôm nào ở nhà thì cứ 3 tiếng mình hút sữa một lần cho sữa về đều. Nói chung, mình không căng thẳng chuyện hút kích sữa, cứ làm sao cho phù hợp với lịch sinh hoạt của hai mẹ con.

Nhớ lại lần đầu tiên nuôi con nhỏ, mình cũng được dặn là phải kiêng cữ nhiều, bị dọa này nọ nhưng theo mình, các mẹ cần suy nghĩ thấu đáo xem cái gì đúng và cái gì chỉ là 'dọa dồ' thôi. Nếu chưa yên tâm, các mẹ có thể mua cuốn sách cẩm nang của Marie Stopes về đọc thêm".

Khi đi làm, Thái Thùy Linh cho bé bú bình với sữa mẹ vắt ra và bí quyết tập cho bé ti bình của cô như sau:

- Để con thật đói mới cho ăn.

- Dùng các cách: Nói to hoặc đọc thơ, dỗ dành bé... thậm chí nếu cần thiết thì vừa bế bé đi vòng quanh vừa cho ti (Bé nhà Thái Thùy Linh đang áp dụng cách này 3 lần ti ban ngày).

- Em bé sẽ khóc nhưng bố mẹ cần kiên nhẫn, cố gắng dỗ con vì kiểu gì bé cũng bú được tổi thiểu 20 ml. Nhưng nếu bé khóc quá thì có thể ngưng một lát rồi tập lại sau.

Song Giang