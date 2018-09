Bí quyết để đời sống vợ chồng viên mãn

Theo một nghiên cứu của Mỹ, chuyện chăn gối viên mãn sẽ khiến các 'hóc-môn hạnh phúc và gắn kết' được tiết ra nhiều hơn.

Nghiên cứu của trường Cao đẳng cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) vào ngày 26/1 năm nay cho thấy những cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai an toàn sẽ có khả năng quan hệ tình dục thường xuyên hơn gấp 3 lần so với những cặp khác. Bởi họ không còn bị nỗi lo mang thai ngoài ý muốn đeo bám.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một trong số nguyên nhân dẫn đến ly hôn của các cặp vợ chồng là do đời sống chăn gối thiếu hòa hợp. Và lý do này có thể xuất phát từ những biện pháp tránh thai thiếu an toàn.

Những cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai an toàn sẽ có khả năng quan hệ tình dục thường xuyên hơn gấp 3 lần so với những cặp không dùng biện pháp tránh thai.

Đời sống tình dục phong phú và viên mãn sẽ khiến các “hóc-môn hạnh phúc và gắn kết” được tiết ra nhiều hơn. Khi cuộc sống hôn nhân gặp khó khăn hay vướng mắc, các cặp đôi này sẽ dễ dàng vượt qua so với những cặp có đời sống tình dục ít ỏi và nhàm chán.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không nhiều phụ nữ nhận ra các biện pháp tránh thai có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân. Trong những buổi trò chuyện về bí quyết giữ chồng, chị em có thể dễ dàng chia sẻ các cách hoàn thiện tâm hồn lẫn vẻ ngoài như khôn khéo trong cư xử hoặc lựa chọn trang phục gợi cảm khiến chồng không thể rời mắt… Nhưng việc chia sẻ về tránh thai an toàn vốn gắn liền với đời sống tình dục lại thường bị bỏ quên.

Hôn nhân không thể tách rời tình dục. Nó không chỉ là sự thỏa mãn thể xác đơn thuần mà còn là sợi dây gắn kết hai tâm hồn. Nhưng để tìm được phương pháp tránh thai vừa an toàn, vừa mang đến cảm giác thoải mái cho cả hai không phải dễ. Phương pháp tránh thai được chia ra thành 2 nhóm gồm tự nhiên và hiện đại.

Các phương pháp tránh thai tự nhiên như xuất tinh ngoài, tính ngày theo chu kỳ... có thể cho cảm giác thoải mái tức thời nhưng lại tạo tâm lý lo lắng “vỡ kế hoạch” vì có hiệu quả thấp (74%). Vì thế, các cặp đôi không thể sử dụng phương pháp này lâu dài.

So với nhóm tránh thai tự nhiên, các phương pháp tránh thai hiện đại cho hiệu quả cao hơn như đặt vòng đồng (98 - 99%), bao cao su nam (86 - 93%) hay thuốc viên tránh thai kết hợp (97 - 99%),…

Thuốc viên tránh thai kết hợp được chứng minh đem lại nhiều lợi ích và tốt cho sức khoẻ phụ nữ mà các biện pháp tránh thai khác không có.

Bao su có thể phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhưng giảm khoái cảm, dễ rách, tụt nên hiệu quả không cao. Phương pháp đặt vòng đồng giúp tránh thai an toàn gần như tuyệt đối nhưng phải thực hiện tiểu phẫu khiến chị em lo lắng. Thuốc viên tránh thai kết hợp có nhiều ưu điểm hơn cho phụ nữ bởi tính tiện dụng, an toàn và chủ động. Theo thống kê của Liên hiệp quốc khoảng 100 triệu phụ nữ trên thế giới sử dụng thuốc viên tránh thai để phòng tránh và chủ động được cuộc sống theo chiều hướng tốt hơn.

Ngoài tác dụng tránh thai cao, thuốc viên tránh thai kết hợp còn giúp các chị em ổn định chu kỳ kinh nguyệt; giảm mụn trứng cá và da nhờn, các bệnh lý vùng chậu, nguy cơ mắc các bệnh ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư đại trực tràng... Tuy nhiên, giống như những thuốc khác, loại thuốc này cũng có những tác dụng phụ. Do đó, các chị em cần đọc kỹ những trường hợp chống chỉ định và thận trọng, tư vấn từ nhân viên y tế để lựa chọn sản phẩm phù hợp với cá nhân, cũng như nên chọn sản phẩm của những công ty dược phẩm uy tín trên thị trường.

Thu Ngân