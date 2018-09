Bí quyết chọn thực phẩm sạch của Ốc Thanh Vân

Bà mẹ ba con luôn đảm bảo cho cả gia đình có những bữa ăn đủ chất, ngon, sạch và an toàn.

Là người bận rộn nhưng lại rất kỹ tính với chuyện ăn uống của gia đình, diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ kinh nghiệm chọn lựa thực phẩm cho gia đình.

- Chị chuẩn bị những gì cho công việc nội trợ cuối năm?

- Thật ra, Ốc chỉ thỉnh thoảng mới vào bếp vì ở nhà đã có bà ngoại lo chuyện bếp núc quá hoàn hảo rồi. Nhiệm vụ của Ốc là cuối tuần đi siêu thị, mua thực phẩm về và tích lũy trong tủ lạnh để mẹ có thể liên tục đổi món cho cả nhà.

- Chị chọn lựa thực phẩm như thế nào trong bối cảnh hàng hóa kém chất lượng tràn lan như hiện nay?

- Mỗi ngày đọc báo với đủ thông tin về thịt bẩn, thịt thối, thịt chứa chất tạo nạc... khiến cho một người lạc quan như tôi cũng cảm thấy bất an. Để yên tâm với lựa chọn của mình, tôi đặt niềm tin vào các thương hiệu uy tín, nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, tôi thường phải tìm hiểu kỹ thông tin nhà sản xuất trước khi đặt lòng tin.

Gần đây, tôi có dịp đến thăm quan trang trại chăn nuôi của Công ty cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam tại Bình Phước. Phải nói rằng, đi một ngày đàng học một sàng khôn và sau chuyến đi đó, tôi hoàn toàn yên tâm khi chọn mua thực phẩm của C.P. Việt Nam cho gia đình mình.

Ốc Thanh Vân cùng các con tham gia “Ngày hội thực phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống” của C.P. Việt Nam.

- Điều gì đã khiến chị tin tưởng vào thực phẩm của C.P. Việt Nam?

- Có lẽ chỉ nói sẽ không đủ thuyết phục, trừ khi bạn đến đó và tận mắt chứng kiến quy trình chăn nuôi khép kín 3F (Feed - Farm - Food - Thức ăn sạch, trang trại sạch và thực phẩm sạch) của C.P. Việt Nam. Lợn ở đây đều được nuôi bằng thức ăn chăn nuôi do C.P. Việt Nam sản xuất, đảm bảo sạch và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn phát triển.

Ngoài ra, ngày cũng như đêm, chuồng trại được bật đèn sưởi ấm, kiểm soát tốc độ gió tự động để heo con không bị viêm phổi, ít ốm đau... Không gian chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, nơi ăn, nơi uống, nơi vệ sinh của heo được phân biệt rõ ràng. Bên cạnh đó, những kỹ sư ở trại còn nghiên cứu và lai tạo giống để cho ra những chú lợn khoẻ mạnh, có tỷ lệ nạc cao mà không cần phải sử dụng những chất cấm kích thích tăng trọng trong chăn nuôi.

Ngày và đêm chuồng trại luôn được bật đèn sưởi ấm.

- Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm chọn thực phẩm sạch của mình?

- Trước đây, tôi cứ nghĩ, sạch đơn giản là lợn được ăn cám, rau, không dùng hóa chất như tăng trọng, tạo nạc. Thật ra quan điểm đó chưa đầy đủ. Sạch không chỉ cần thức ăn sạch mà chuồng trại cần khép kín và việc chế biến thực phẩm cũng phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Với thực phẩm sạch của C.P. Việt Nam, bây giờ tôi chỉ cần bấy nhiêu để an tâm rằng dù bận rộn, nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt vai trò đi chợ cho mẹ, đảm bảo cả gia đình có những bữa ăn đủ chất, ngon, sạch và an toàn.

- Chị có lưu ý gì giúp các bà nội trợ chọn thực phẩm cho bữa ăn?

- Việc chọn lựa thực phẩm sạch ngày nay không khó như nhiều người nghĩ, vì thế những người nội trợ nên cân nhắc việc lựa chọn thực phẩm sạch thay vì chọn sự tiện lợi, nên chọn các thương hiệu thực phẩm sạch và uy tín vì sức khỏe.

Mai Thương