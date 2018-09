Bí kíp dễ thương của MC Minh Trang giúp con hết sợ ma

Bé Daisy được tự tay pha chế tinh chất đuổi ma và đọc thần chú: 'Ma ơi đi đi, không vào phòng chị'.

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, thông thường từ 18-36 tháng, hay cảm thấy sợ hãi về một điều gì đó khiến chúng bất an. Có bé thì sợ tiếng động mạng, có bé lại sợ chó, mèo, sợ ma hay một điều gì đó bé có thể tưởng tượng ra. Trong khi ở tuổi này, bố mẹ cần bắt đầu tập cho bé tính độc lập và tự tin thì những nỗi sợ đó khiến việc rèn giũa các bé trở nên khó khăn hơn.

Bé Daisy, con gái của MC Minh Trang cũng đang ở giai đoạn này. Bé mới được mẹ tập cho ngủ riêng nhưng lại rất sợ ma nên mỗi buổi tối cho bé đi ngủ, Minh Trang khá vất vả, dù bật đèn sáng cho bé ngủ nhưng vẫn "không ăn thua". Bà mẹ "super mom" đã nghĩ ra một cách rất đáng yêu là pha chế nước xịt đuổi ma cho bé. Minh Trang chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ kể cho bạn ý, đây là công thức mẹ học riêng của phù thuỷ Hoa Bí Ngô (trong truyện Martine). Mỗi tối, trước khi ngủ xịt 3 cái (vào cửa ra vào, cửa sổ và đầu giường), đảm bảo ma không dám lại gần mà chỉ hấp dẫn các bà tiên thôi.

Công thức:

- Nước thần ở giếng nhà phù thuỷ Hoa Bí Ngô (nước lọc).

- Tinh chất đuổi ma (màu thực phẩm - mình dùng màu đỏ, một giọt là đủ làm hồng nước rồi).

- Lọ xịt (là lọ chiết mỹ phẩm của mẹ) và nhãn mác tự chế, có hình con ma gạch chéo.

Pha chế là công đoạn quan trọng nhất. Daisy phải vừa khoắng tinh chất đuổi ma (cho tan màu) vừa đọc thần chú: "Ma ơi đi đi, không vào phòng chị". Vừa khuấy vừa đọc đủ 10 lần là xong. Trút vào lọ là có tác dụng ngay lập tức. Vừa nãy đã xịt, nàng ngủ rất nhanh và rất ngon".

Bé Daisy rất hào hứng với công thức diệu kỳ của mẹ Minh Trang.

Nuôi con không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn mà còn phải sáng tạo không ngừng. Không riêng gì MC Minh Trang mà nhiều bà mẹ khác cũng phải luôn nghĩ ra "trăm phương ngàn kế" để giúp con chiến thắng nỗi sợ hãi mà không làm ảnh hưởng xấu tới tâm hồn đang phát triển của bé. Bạn có thể tham khảo vài cách của các bà mẹ dưới đây để giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi.

Chị Ngọc Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Bé nhà mình hay bị giật mình bởi tiếng động mạnh và sợ sấm. Mỗi khi trời mưa, có sấm là bé ôm chặt lấy mẹ, không cho mẹ đi làm việc gì. Bé còn nhỏ, chưa thể hiểu được những lý giải về khoa học nên mình đã nghĩ ra một câu chuyện thế này và kể cho bé: Mình bảo, tiếng động đó là do ông trời ăn nhanh nên bị nghẹn và nấc cục, giống như con cũng bị như vậy. Nhưng vì ông trời to nên tiếng nấc cũng to hơn tiếng nấc của con người nhiều lần. Sau đó, thỉnh thoảng khi chơi cùng con, mình lại nghĩ ra những trò chơi tạo tiếng động mạnh cho bé làm quen dần. Đến giờ thì bé không còn sợ sấm chớp mỗi khi trời mưa nữa".

Không phải em bé nào cũng dễ dàng thân thiết với các con vật nuôi. Ảnh minh họa: Bhmpics.

Trong khi đó, bé Bi, con trai chị Nguyễn Thảo (Đội Cấn, Hà Nội) lại rất sợ chó. Cậu bé thậm chí không dám bước chân ra cửa nếu nhìn thấy con chó nhà hàng xóm (dù con chó đã bị xích trong sân). Với suy nghĩ "con trai thì phải mạnh mẽ" nên chị Thảo đã nghĩ ra một cách giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi này. Chị kể: "Hôm đó, mình dẫn con ra phía trước cửa, đứng trước mặt chú chó (tất nhiên là phải bảo đảm an toàn cho bé) rồi nói với con: 'Con thấy mẹ có giỏi không, mẹ không hề sợ bạn Lu lu này nhé?'.

Đợi con trả lời 'Có' xong mình nói tiếp: 'Thật ra hồi bé mẹ cũng sợ chó giống như con nhưng mẹ được ông Bụt tặng cho phép màu. Bây giờ, mẹ tặng lại cho con nhé'. Rồi tôi đặt tay lên đỉnh đầu của bé, đọc câu thần chú: 'Úm ba la, tặng cho Bi phép màu dũng cảm, Bi sẽ không sợ chó, không sợ ma, không sợ gì cả. Úm ba la'. Nói xong, mình bảo con thử vẫy tay về phía chú chó và gọi 'Lu lu, êu êu' xem nào. Xong, tôi lại nói với con: 'Đấy, con thấy không, con chó chẳng làm gì được con, chứng tỏ con đã có sức mạnh thần kỳ rồi'".

Trong khi nhiều bà mẹ lựa chọn cách giải thích "lòng vòng" hay "mang màu sắc cổ tích" thì cũng có những bà mẹ đi thẳng vào vấn đề, giúp bé đối diện với nỗi sợ hãi, mỗi ngày một chút. Chị Thu Hằng (Trung Kính, Hà Nội) đã chọn cách như thế. "Bé nhà mình lại sợ bóng tối nên luôn đòi mẹ phải bật đèn sáng trưng, ngay cả lúc ngủ. Mình đã giải thích cho con rằng trời tối cũng giống như mưa, nắng, bắt buộc phải có và không thể thay đổi được.

Mình cai thói quen "bật đèn ngủ cho bé bằng cách giảm dần độ sáng. Hôm đầu tiên, mình vẫn bật hết đèn trong phòng. Hôm thứ 2-3 thì bật một bóng đèn. Sau đó thì mình chỉ để đèn ngủ và sau một tuần thì không bật đèn nữa. Lúc đầu, bé còn sợ nhưng 2 hôm sau đã quen liền. Mình đề cao việc trang bị hiểu biết chính xác ngay từ đầu chứ để bé tin vào 'phép màu' thì sau sẽ khó sửa lại".

Song Giang

* Những chia sẻ, kinh nghiệm của độc giả về cách chăm sóc, giáo dục con xin gửi về email: nguyengiang@vnexpress.net.