Bi hài chuyện nói tiếng Anh khi đi du lịch trời Tây

Chị Huỳnh Mỹ Mai, 40 tuổi, Đống Đa, kể lại những kỷ niệm thú vị khi cùng chồng và con trai đặt chân đến xứ sở cờ hoa trong dịp Tết vừa rồi.

Từng theo học môn Ngữ văn Anh ở trường Đại học nhưng hiện tại, trình độ giao tiếp tiếng Anh của chị Mai khá hạn chế. Nguyên nhân xuất phát từ việc chị ít khi sử dụng tiếng Anh, khiến các kỹ năng nghe, nói bị hao hụt đáng kể. Điều này dẫn đến nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khi vợ chồng chị đưa con sang Mỹ thăm ông bà ngoại.

Chị gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với người bản xứ và cảm thấy lạ lẫm với cách giao tiếp “nhanh như điện” của họ. Cách phát âm giọng mũi đặc trưng cùng những từ rút gọn theo phong cách hiện đại của người Mỹ khiến chị lúng túng vì không thể nghe, hiểu được gì, chị chia sẻ.

Chị Mai gặp nhiều tình huống oái oăm trong chuyến đi Mỹ với gia đình.

Bên cạnh đó, cách dùng từ của người Mỹ cũng khác xa so với tiếng Anh mà chị Mai đã biết trước đây. “Khi tôi hỏi một người khách trong trung tâm mua sắm về nơi bán quần áo, họ trả lời 'It’s on the first floor'. Tôi mặc định đó là tầng một nên đi xuống lầu dưới. Kết quả, tôi chẳng thấy khu vực quần áo đâu cả. Thấy vậy, con trai tôi liền giải thích rằng, 'first floor' ở Mỹ có nghĩa là tầng trệt. Trước giờ tôi chỉ biết 'first floor' là tầng một, còn tầng trệt là 'ground floor'. Rất nhiều khác biệt trong cách dùng từ của người Mỹ và người Anh khiến tôi bối rối”, Chị Mai nhớ lại.

May thay, Đức Minh - con trai của chị Mai nhanh nhẹn, lại phản xạ tốt với tiếng Anh nên hỗ trợ bố mẹ khá nhiều trong lúc đi chơi hay mua sắm. Mới chỉ 10 tuổi, bé tỏ ra dạn dĩ, rành rọt khi giao tiếp với người bản xứ. Chính điều này đã giúp Minh có được rất nhiều kỷ niệm đẹp với người nước ngoài trong chuyến đi cùng bố mẹ.

Học tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp sẽ giúp các bé dạn dĩ giao tiếp.

Đức Minh theo học tại Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ từ khi lên 4. Em được trau dồi kiến thức từ các thầy cô giàu kinh nghiệm và rèn luyện tiếng Anh thông qua các tình huống thực tế thường ngày. Hiện, Minh là học viên xuất sắc của Khóa SuperKids - Chương trình Anh ngữ thiếu nhi dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi ứng dụng độc quyền phần mềm giảng dạy tiếng Anh Imagine Learning English của Mỹ.

“Với chương trình SuperKids, con tôi được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, lồng ghép khéo léo giữa kiến thức tiếng Anh với các tình huống thường ngày. Việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong nuôi dạy con như thế này khiến vợ chồng tôi yên tâm con sẽ được phát triển toàn diện và chỉnh chu.” - Anh Đào Duy Đức (41 tuổi, quận 7) chia sẻ cảm nhận trong buổi lễ nhận Chứng chỉ Cambridge do Anh văn Hội Việt Mỹ tổ chức vừa qua.

Ngoài ra, học viên SuperKids còn được trải nghiệm môi trường học tập mang tính tương tác cao như phần mềm Itools, Multimedia Lab… Đây đều là những công cụ hỗ trợ tốt cho quá trình trau dồi kiến thức của trẻ, đã được nhiều trường tại Mỹ chứng thực.

Thế Đan