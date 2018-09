Bé trai 4 tuổi học thuộc 1.000 số đếm bằng tiếng Anh trong một tuần

Bé Hà Nguyễn Nam chỉ mất vài giây để trả lời những câu hỏi về số đếm bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

Bé trai 4 tuổi học thuộc 1000 số đếm bằng tiếng Anh trong một tuần Nam đọc vanh vách các con số bằng tiếng Anh. Video quay lúc bé chưa đầy 3 tuổi.

Gần ba tuổi, bé Hà Nguyễn Nam sống ở TP Hồ Chí Minh vẫn chưa biết nói. Bé bụ bẫm, có nụ cười tươi tắn nhưng hạn chế giao tiếp và quá hiếu động. Chị Bích Ngọc, mẹ của Nam, đưa con tới khám tại một số cơ sở y tế thì được chẩn đoán bé có dấu hiệu tự kỷ. Bác sĩ khuyên chị cho Nam tham gia các lớp dành cho trẻ chậm phát triển nhưng bà mẹ Sài thành quyết định để bé ở nhà tự học.

Cách đây một năm, người bạn thân lấy chồng ngoại quốc của chị Ngọc đưa ông xã và con gái tới chơi. Lúc chị mải làm cơm, cô bạn chạy lại hỏi vì sao chị luôn giấu chuyện bé Nam học trường quốc tế? Không đợi bà mẹ trẻ kịp hiểu, người này kéo tay chị tới chứng kiến cảnh con trai đọc vanh vách những con số bằng tiếng Anh. Thì ra khi người chồng ngoại quốc của bạn chị sử dụng bộ số đếm trên bàn ăn để dạy con gái mình, Nam đứng sau quan sát. Cậu bé ba tuổi chưa biết nói bỗng phát ra âm thanh đầu tiên "one"; sau đó là "two", "three". Người khách Tây bất ngờ nên tiếp tục giơ lên những con số và yêu cầu Nam nhắc lại. Bé đọc không sai một từ, phát âm khá dễ nghe khiến chị Ngọc sửng sốt.

Chị Ngọc nóng lòng chờ chồng đi làm về để báo tin con trai biết nói. Ban đầu ông xã chị không tin nên mang bộ số đếm ra kiểm tra khả năng của Nam. Người cha không khỏi bất ngờ vì dạy đến đâu, bé nhớ ngay đến đấy. Trong một tuần, con trai chị Ngọc thuộc lòng 1.000 số đếm, bé có thể trả lời ngay khi được hỏi các con số theo thứ tự hay ngẫu nhiên.

Nam rất mê các con số. Cậu bé có cả chục bộ đồ chơi số học.

Bà mẹ TP HCM muốn bồi dưỡng khả năng tiếng Anh cho con nên đưa bé đi xin học tại nhiều trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên một số giáo viên sau khi test đã đánh giá Nam là trường hợp không bình thường, khó phù hợp với các lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em có phương pháp giảng dạy thông thường. Chị Ngọc tìm hiểu nhiều cơ sở đào tạo mới tìm được một giáo viên người Nam Phi chấp nhận dạy tiếng Anh cho Nam theo mô hình một thầy - một trò. Người này đánh giá Nam có năng khiếu ngoại ngữ đặc biệt, sẽ phát triển rất tốt nếu được sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Hiện tại ngoài khả năng tiếp thu nhanh ngôn ngữ Anh, Nam nói sõi tiếng Việt và thích tự học chữ cái qua YouTube. Bé nhiều lần khiến mẹ bất ngờ vì đọc được những chữ viết trên tivi hay tên riêng chị lưu trong điện thoại. Nam thích bắt chuyện với người nước ngoài gặp trên đường và thân thiết với các giáo viên bản xứ tại nơi bé học. Chị chỉ lo lắng vì con không có bạn bè là người Việt.

Kể về hành trình nuôi dạy bé Nam, chị Ngọc nghẹn ngào khi nghĩ lại những vất vả đã qua. Lúc hai tháng tuổi, bé phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt nang ống mật và bị dị ứng mọi loại thực phẩm trừ thịt heo, cá hồi cho tới tận thời điểm này. Bà mẹ TP HCM nhiều lần ôm con khóc khi mọi người dị nghị bé không giống ai. Nhìn con vui tươi, đọc vanh vách những con số tiếng Anh tới phạm vi hàng nghìn, chị Ngọc rất hạnh phúc. Chị cho rằng chính Nam và ông xã là động lực giúp chị kiên trì trên hành trình tìm tiếng nói cho con.

Bố mẹ có video ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé, mời gửi về địa chỉ giadinh@ngoisao.net. Vui lòng để lại số điện thoại liên lạc trong thư!

Lam Trà