Bé thường xuyên cào tay lên đầu và tai, bố mẹ không nên xem nhẹ

Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bé bị viêm tai giữa.

Một trong những khoảnh khắc khiến các ông bố, bà mẹ "tan chảy" là khi đứa con bé bỏng bắt đầu biết sử dụng bàn tay mũm mĩm của mình để vui chơi hoặc làm điều gì đó. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc lại không may mắn có được những cảm xúc này. Nỗi buồn và sự lo lắng đã đến cùng lúc khi con trai một tuổi của họ, An An, bắt đầu cứng cáp hơn.

Bé thường xuyên gãi đầu, tai với vẻ mặt khó chịu là biểu hiện bố mẹ không nên bỏ qua.

Theo Goodtimes, một ngày, họ nhận ra điều bất ổn với con trai mình khi quan sát thấy cậu bé thường xuyên cào tay lên đầu. Ban đầu, bố mẹ trẻ chỉ nghĩ rằng đó là một hành động bình thường của trẻ em ở độ tuổi này vì chúng thường rất tò mò về thế giới xung quanh.

Sau hai tuần, bố mẹ của An An thấy không yên tâm vì cậu bé còn thường xuyên cau mày, nhăn nhó như thể đang phải chịu đựng sự đau đớn ở đầu. Họ đưa con đi khám bác sĩ và bé được chẩn đoán bị viêm tai giữa.

Bác sĩ nói rằng tình trạng viêm của An An trở nên nghiêm trọng hơn vì nó đã kéo dài một thời gian. Tuy nhiên, thật may vì mọi chuyện vẫn chưa quá muộn để An An hồi phục. Nếu bé được đưa đến bác sĩ muộn hơn, tình trạng viêm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.

Viêm tai giữa phổ biến ở trẻ và hay bị tái phát.

Viêm tai giữa là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; và nó thường dễ bị bỏ qua. Bố mẹ nên đưa con đi khám bác sĩ nếu bé có những dấu hiệu dưới đây:

- Khóc lóc, cáu gắt

- Khó ngủ

- Hay tự kéo tai

- Đau tai

- Đau đầu

- Đau cổ

- Cảm giác như tai bị đầy

- Chất lỏng chảy ra từ tai

- Nghe khó

- Sốt

- Tiêu chảy

- Nôn ói