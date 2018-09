Bé nguy kịch vì mẹ bất cẩn khi sử dụng vòi hoa sen

7 sự cố thường gặp khi sử dụng bình nóng lạnh:



-. Bình nóng lạnh không nóng: Nguyên nhân thông thường do thanh đốt nóng trong bình bị hỏng. Thay thế linh kiện mới là giải pháp khắc phục duy nhất trong trường hợp này.



- Hở điện: Đây là một lỗi cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người sử dụng. Nguyên nhân có thể nằm ở việc lắp đặt sai quy cách, hoặc do khả năng cách điện của các bộ phận trong bình nóng lạnh bị suy giảm sau một thời gian sử dụng. Để phòng tránh, bạn nên lắp thiết bị CB chống giật đi kèm với bình nóng lạnh, nếu hiện tượng hở điện xảy ra thì phải lập tức liên hệ với các trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để tìm cách khắc phục.



- Bình nóng lạnh không nhận nguồn điện: Bạn sẽ cần một chiếc bút thử điện và găng tay cách điện để kiểm tra các bộ phận như phích cắm, dây nối, CB, cầu dao và bo mạch... bên trong bình nóng lạnh để xem nguyên nhân nằm ở đâu. Nếu vấn đề thuộc về bo mạch hoặc các linh kiện của bình thì sẽ cần đến sự trợ giúp của các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp.



- Hiện tượng bình rỉ nước: Qua thời gian sử dụng lâu dài, thanh magie bên trong bình bị ăn mòn hết và ăn mòn sang thành bình, gây rỉ nước. Để tránh tình trạng này, người dùng cần bảo dưỡng định kỳ để phát hiện thanh magie bị mòn gần hết và thay thanh mới.



- Đường ống dẫn bị rò nước: Các van xả và đường ống của bình nóng lạnh có thể bị rò rỉ sau một thời gian sử dụng do ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất. Giải pháp khắc phục tốt nhất là thay thế.



- Bình nóng lạnh bị quá tải vì hoạt động 24/24: Bình nóng lạnh có bộ phận rơle điều chỉnh nhiệt độ nước, có tác dụng tự ngắt khi nhiệt độ đủ cao và ngược lại sẽ đóng điện cho thanh đun nếu nhiệt độ quá thấp. Việc cắm điện cho bình nóng lạnh liên tục 24/24 sẽ khiến thanh đun hoạt động liên tục gây quá tải và làm hao phí điện năn, về lâu dài sẽ làm hỏng máy.



- Vòi sen chảy không đều: Nguyên nhân có thể là do cách thiết kế đường ống không hợp lý khiến áp suất nước không đủ mạnh, ngoài ra, việc vòi sen bị bám cặn cũng có thể là một lý do khác. Ở trường hợp đầu tiên, bạn cần kiểm tra lại đường ống dẫn, còn trong trường hợp thứ hai, bạn chỉ cần tháo phần đầu vòi ra và tiến hành vệ sinh.