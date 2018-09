Bé 'diễn sâu' trong lễ tốt nghiệp mầm non hút 5 triệu lượt xem

Con gái 4 tuổi của Michelle Neshin, Sophia, bỗng chốc trở thành "hiện tượng mạng" sau khi "tỏa sáng" trong tiết mục biểu diễn bài hát How Far I'll Go tại lễ tốt nghiệp mầm non gần đây. Đoạn video này do mẹ của bé chia sẻ trên trang cá nhân hôm 11/6 và đã thu hút 5,1 triệu lượt xem, 1.180 lượt chia sẻ.