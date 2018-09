Bé dễ gặp nguy từ thói quen ngậm đồ chơi

Tai nạn vừa khiến một bé trai 9 tháng tuổi tại Bình Phước ngưng tim ngưng thở. Bệnh nhi hiện vẫn còn thở máy tại bệnh viện.

Theo lời kể của phụ huynh, "thủ phạm" khiến bé nguy kịch là chiếc lục lạc nhỏ bằng nhựa thường được gắn trên chiếc xe tập đi. Người lớn thấy mảnh đồ chơi này rơi ra, chưa kịp vứt thì bé đã cho vào miệng ngậm và họ sặc dữ dội.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), bệnh nhi tím tái toàn thân, ngưng tim ngưng thở. Kết quả chẩn đoán cho thấy mảnh đồ chơi sau trận ho sặc đã chắn ngang đường thở khiến bé bị ngạt. Hiện bé vẫn còn thở máy trong tình trạng nguy kịch, khả năng di chứng do thiếu ôxy là rất cao.

Chiếc đầu bút bi từng gây xẹp phổi một bé ở Thái Bình.

Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ Nhi khoa tiếp nhận loại tai nạn do ngậm nuốt đồ chơi. Hầu hết các trường hợp nhập viện đều ở thể nặng, một số bé thậm chí tử vonng.

Cụ thể tại cũng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, một viên pin đồng hồ điện tử đã được các bác sĩ phát hiện nằm trong thực quản bé trai 16 tháng tuổi ở Đăk Nông. Khi cấp cứu, viên pin đã tạo thành ổ nhiễm trùng khiến trẻ khò khè và sốt kéo dài.

Một trường hợp khác, thấy con trai 2 tuổi bỗng nhiên than đau ở ngực, nuốt khó, ăn uống kém, chị Hạnh nhà ở ĐăkLăk đưa con đến khám tại bệnh viện tỉnh thì phát hiện có một vật to nằm trong thực quản. Chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, sau khi soi thực quản, các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng đã gắp ra một kẹp giấy vốn đang nằm cách miệng thực quản 2 cm. Nhận thông báo từ bác sĩ, người nhà tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu sao bé có thể nuốt một vật to đến thế và cũng không biết bé nuốt chiếc kẹp giấy từ lúc nào.

Theo các bác sĩ, đồ chơi, hạt trái cây, đồng xu, đầu bút bi, cúc áo là những dị vật thường bị trẻ ngậm nuốt. Gặp nạn nhiều nhất là nhóm trẻ dưới 3 tuổi, vì độ tuổi này thường đưa vào miệng những thứ mà bé cầm trên tay. "Khi tai nạn xảy ra, nếu không phát hiện kịp thời, dị vật thực quản cũng rất nguy hiểm, gây áp xe vùng cổ, nhiễm trùng toàn thân và dẫn đến tử vong", một bác sĩ cho biết.

Để không xảy ra tai nạn đáng tiếc, phụ huynh không nên để trẻ cầm những vật nhỏ có thể đưa vào miệng. Nếu thấy trẻ trót nuốt, hoặc nghi ngờ trẻ nuốt vật lạ vào miệng, phải đưa đến cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

Sai lầm thường mắc hơn cả khi thấy trẻ bị nuốt dị vật là người lớn đưa tay vào miệng trẻ móc dị vật. Điều này vô tình sẽ kích thích phản xạ co thắt thanh quản, phản xạ ho đẩy dị vật lên thanh quản gây tắc nghẽn đường thở hoàn toàn và có thể làm trẻ tử vong nhanh chóng.

Thiên Chương