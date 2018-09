Bé cười toe toét khi được mẹ massage mặt

Một tuần hai lần, chị Linh An "mở spa" tại nhà để phục vụ riêng cậu con trai 5 tháng tuổi.

Bé Đậu Hoàng Duy có tên thân mật là Đậu Đậu. Bé được 5 tháng tuổi, hiện sống cùng bố mẹ và ông bà nội tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chị Linh An, mẹ bé Đậu cho biết, chồng chị là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Từ khi sinh con, chị tạm dừng công việc để tập trung chăm sóc Đậu.

Làm mẹ ở tuổi đôi mươi, chị An từng lo lắng suốt thai kỳ vì không biết cách chăm con. Những tháng đầu đời của Đậu, chị nhờ cả vào sự giúp đỡ của ông bà nội, ngoại. Chị An tâm sự: "Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có bản năng làm mẹ. Trước đây, tôi vụng về lắm. Sinh Đậu ra mới bắt đầu để ý cách ông bà chăm con mà học theo".

Chị Linh An tiết lộ, chị đã học bí quyết của mẹ chồng để sinh em bé khỏe, có nước da hồng hào.

9 tháng mang thai bé Đậu, chị Linh An chỉ tăng 6 kg. Con trai chị sinh ra nặng 3,2 kg. Bé dễ sinh và khóc to khi chào đời. Bà mẹ trẻ tiết lộ, ba tháng đầu thai kỳ, chị nghén rất nặng. Hầu như mẹ Đậu không ăn được gì, nếu cố sẽ bị nôn ọe. Sau đó, chị chọn cách chia nhỏ các bữa ra thành ba bữa chính, ba bữa phụ. Công thức "Bữa sáng - bữa phụ sáng, bữa trưa - bữa phụ chiều và bữa tối - bữa phụ đêm" giúp cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai mà mẹ bầu không bị ám ảnh chuyện ăn uống. Thực đơn hàng ngày của bà mẹ sinh năm 1996 luôn có đủ protein, tinh bột và rau xanh theo tỷ lệ 1:1:2. Trong giai đoạn này, Linh An thường xuyên bị táo bón nên chị chú trọng bổ sung chất xơ.

Mẹ 9x Quảng Ninh giúp bé thư giãn tại nhà bằng massage mặt Bé Đậu được mẹ massage mặt tại nhà.

Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, chị An cải thiện thể chất cho con bằng massage. Một tuần khoảng hai lần, chị giúp bé thư giãn tại nhà bằng những động tác vuốt ve cơ bản. Bà mẹ Quảng Ninh cho biết, trước khi thực hiện massage cho Đậu, chị cắt gọn móng tay để tránh làm tổn thương làn da con. Chị Linh An chọn tinh dầu tràm hoặc một số loại tinh dầu chuyên dụng phù hợp với trẻ dưới một tuổi.

Các bước massage cho bé rất đơn giản: Dùng đầu ngón tay chạm khẽ trên mặt bé. Vuốt nhẹ từ giữa trán, vòng qua hai bên má xuống cằm. Dùng ngón trỏ và ngón cái massage nhẹ nhàng ở nọng cằm, từ đó kéo lên má, vành tai. Các động tác này được thực hiện khoảng 4-5 lần, tránh để tinh dầu dính vào miệng bé. Với các bé dưới 4 tháng tuổi, bà mẹ trẻ lưu ý, không nên tác động vào vùng thóp của con.

Trong khi massage cho bé Đậu, chị Linh An thường bật một bản nhạc có giai điệu du dương hoặc hát cho con nghe. Mỗi lần như vậy, bé tỏ ra thích thú, nằm yên cho mẹ "phục vụ" và thỉnh thoảng cười toét miệng.

Lam Trà