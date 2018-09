Những hậu quả nghiêm trọng này là lâu dài và thường không thể thay đổi được.

Bé có thể bị rách mô não khi bố mẹ bế con rung lắc mạnh Khóc là bản năng của trẻ nhưng với cha mẹ, không phải lúc nào cũng giữ được bình tĩnh khi nghe tiếng con khóc. Có người vì con khóc dai đã mất kiểm soát và gây ra hành động gây nguy hiểm cho trẻ. Rung lắc mạnh bé là một trong những điều tuyệt đối không làm với trẻ trong bất cứ tình huống nào.

Khi trẻ bị lắc mạnh, não của bé sẽ va đập vào hộp sọ, có thể gây rách mô não, vỡ mạch máu và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thân kinh. Những ảnh hưởng của chấn thương này là suốt đời và thường không thể "đảo ngược tình thế" được.

Để giúp các phụ huynh và người trông trẻ hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của hành động này đối với trẻ, một công ty của Đức đã tạo ra búp bê mô phỏng, gọi là "Shaken Baby". Mô hình này được thiết kế để hiển thị chi tiết các mực độ thiệt hại khi em bé bị lắc mạnh.

Nguyên tắc hoạt động của búp bê mô hình là đèn đỏ ở các khu vực não bộ sẽ sáng lên khi mô hình bị lắc, thể hiện cho những vùng ảnh hưởng. Khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh này, hy vọng các phụ huynh sẽ cẩn thận hơn khi chăm sóc con mình.

Bé sẽ bị sốc khi rung lắc.

Những dấu hiệu bé bị rung lắc dữ dội

- Khó chịu

- Rơi vào trạng thái hôn mê

- Kém ăn

- Co giật

- Da hơi xanh hoặc xanh xao

- Khó thở

- Run rẩy

- Ói mửa

- Trong một số trường hợp, bé có thể bị tê liệt hoặc hôn mê sâu

Những vùng màu đỏ hiển thị mức độ thương tổn.

Bố mẹ nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu nghi ngờ bé bị ảnh hưởng bởi rung lắc mạnh

Tiến sĩ Geoff Debelle, nhân viên bảo vệ trẻ em tại Royal College of Paediatrics and Child Health chia sẻ với The Sun rằng: "Những gì xảy ra trong trường hợp chấn thương sọ não phức tạp và rất khó khăn để nghiên cứu. Ngoài ra, nguyên nhân của chấn thương não không phải lúc nào cũng rõ ràng".

Bác sĩ cũng khẳng định những thiệt hại đối với trẻ khi bị rung lắc có thể để lại hậu quả lâu dài, kế cả tử vong.