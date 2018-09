Bật mí công thức nấu món chiên xào ngon của đầu bếp sao Việt

Hai bếp trưởng 5 sao Alain Nguyễn, Ngô Thanh Hòa cùng đầu bếp tại gia Vũ Dino, Hương Thảo chia sẻ bí quyết để có món chiên xào thơm ngon.

Dưới góc độ của một đầu bếp ngôi sao, Alain Nguyễn đặt ra tiêu chuẩn cao trong việc chọn dầu để chế biến các món ăn, trong đó có gà chiên trứ danh. Theo anh, món ăn ngon phải đạt độ giòn, vàng rộm đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

Gian bếp gia đình hay nhà hàng của Alain Nguyễn không thể thiếu dầu nành Tường An.

Vua đầu bếp Ngô Thanh Hòa lại đặc biệt chú trọng đến góc độ dinh dưỡng của món chiên xào. Anh chia sẻ ngắn gọn về những tiêu chí khiến bản thân quyết định chọn dầu nành Tường An làm trợ thủ trong bếp. Thương hiệu Việt uy tín lâu đời khiến anh an tâm về chất lượng, quy trình tinh luyện dầu hiện đại giúp giữ được vitamin A & E tự nhiên trong đậu nành, hàm lượng Omega 3, 6, 9 có lợi cho sức khỏe tim mạch được bổ sung thích hợp. Không chỉ an tâm về giá trị dinh dưỡng, Chef Hòa còn ưng sản phẩm vì nó giữ được hương vị của món ăn sau quá trình chế biến.

Dầu nành Tường An đáp ứng được những tiêu chí khắt khe mà Chef Hòa đặt ra về giá trị dinh dưỡng và giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên của nguyên vật liệu

Chàng trai đam mê nấu ăn Vũ Dino, sở hữu fanpage Ngòn Ngon by Dino bật mí các bí kíp bỏ túi để đảm bảo món chiên luôn giòn ngon. Đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân sau nhiều lần làm món chiên thất bại, anh nhấn mạnh phải làm ráo nguyên vật liệu trước khi đem chiên, thấm kỹ hết nước trên thực phẩm thì món ăn mới giữ được độ giòn ngon, không bị ỉu.

Food blogger Vũ Dino khoe một góc bếp trong nhà.

Food blogger Hương Thảo có những lưu ý với các đầu bếp tại gia, đó là nên luộc sơ rau củ và ngâm vào nước đá lạnh để khi xào nhanh chín và giữ được màu tươi xanh đẹp mắt. Ngoài ra, để đồ chiên thơm ngon, người đầu bếp nên chọn dầu nành. Dầu nành khó bị cháy giúp đồ ăn chín đều từ ngoài vào trong, giữ nguyên được thành phần dinh dưỡng của thực phẩm.

MC Ốc Thanh Vân cũng thường xuyên làm các món chiên xào vì những đứa trẻ nhà cô rất thích món này. Tuy nhiên, cô thừa nhận, các bé còn nhỏ xíu, ăn nhiều thực phẩm chế biến từ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, ngoài việc chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon, dầu ăn an tâm về chất lượng, bà mẹ ba con phải tìm hiểu kỹ chế độ dinh dưỡng của từng bé để chế biến món ăn cho phù hợp.

