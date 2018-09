Bảo dưỡng điều hòa thế nào để tốt cho gia đình bạn

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia điện máy, việc bảo dưỡng nên thực hiện vào cuối đông và đầu hè.

Đầu hè là lúc các gia đình bắt đầu sử dụng điều hòa với tần suất lớn. Đối với điều hòa một chiều, sau thời gian “ngủ đông”, máy móc khô dầu, bụi bặm bám vào và có thể phát sinh các sự cố. Bạn nên vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của sản phẩm và khắc phục ngay những lỗi hỏng. Bảo dưỡng sẽ giúp điều hòa sẽ hoạt động ổn định trong 3-4 tháng hè.

Thời điểm đầu đông cũng là lúc bạn nên bảo dưỡng điều hòa, bởi sau một thời gian dài sử dụng với tần suất liên tục, máy cần được nghỉ ngơi, vệ sinh để đảm bảo không bị hoen gỉ, nấm mốc trong khoảng thời gian này. Dù không sử dụng nhưng điều hòa bị bám nhiều bụi bẩn, tỏa ra mùi hôi khiến căn phòng của bạn có mùi khó chịu.

Điều hòa sau một thời gian ít sử dụng rất cần bảo dưỡng đúng cách để đảm bảo công suất hoạt động, tránh hao phí điện năng và bảo vệ sức khỏe của cả gia đình khỏi các bệnh về đường hô hấp khi hít phải độc tố và bụi bẩn tích tụ từ máy.

Theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, năm 2016, tác động của El nino ngày càng mạnh, do vậy sẽ có nhiều đợt nắng nóng. So với nhiều năm trước, mùa hè năm nay nhiệt độ miền Bắc có xu hướng cao hơn mức trung bình khoảng 1 độ C, còn các tỉnh phía Nam cao hơn 1,5 độ C. Đây cũng là lý do các gia đình nên tranh thủ bảo dưỡng điều hòa lúc này để cả mùa hè không lo bị nóng hay gặp trục trặc.

Với mong muốn người dùng an tâm sử dụng điều hòa trong mùa nóng, LG tổ chức bảo dưỡng điều hòa miễn phí hàng năm. Chương trình năm nay áp dụng cho các hộ gia đình tại 5 thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM từ 21/3 đến 15/4.

Chương trình được thực hiện với tất cả điều hòa của hãng, không tính thời hạn bảo hành. Khách hàng đăng ký sẽ được bảo dưỡng miễn phí điều hòa treo tường; giải thích và hướng dẫn sử dụng các tính năng của các dòng máy cao cấp. Đối với các máy còn trong thời gian bảo hành, LG miễn phí tiền công và vật tư thay thế nếu như lỗi thuộc về nhà sản xuất; miễn phí nhân công sữa chữa với các máy hư hỏng nhưng ngoài thời hạn bảo hành; hỗ trợ chi phí sạc ga. Gọi tổng đài miễn phí 1800 1503 từ ngày 16/3 đến 15/4 để đăng ký.

