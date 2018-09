Bạn trai của cô gái có 2 âm đạo tiết lộ 'chuyện ấy'

Người bạn gái vẫn có thể mang thai qua hai âm đạo.

Nói về chuyện chăn gối với người thứ ba đã là một điều khó khăn, huống chi lại đem chủ đề này chia sẻ trên báo mạng, Thế nhưng đôi tình nhân trong một bài viết đăng trên Mirror đã làm điều này khi chia sẻ một cách chân thực về đời sống tình dục của mình.

Sau khi cô gái có nickname NurseryRN công khai bí mật thầm kín của mình trong mục Ask Me Anything trên trang Reddit rằng cô có tới hai bộ phận sinh dục, không ít người tò mò "chuyện ấy" sẽ diễn ra như thế nào. Bạn trai cô với nickname là Twicethefunn đã lên tiếng chia sẻ về những khác biệt của họ so với các cặp tình nhân xung quanh.

Những chia sẻ của chàng trai đã trả lời cho những thắc mắc của nhiều người.

"Điều này thật thú vị" là cảm giác đầu tiên của chàng trai khi biết đến sự thật. Có lẽ mọi người có thể đoán trước được phần nào suy nghĩ này của người đàn ông và anh đã giải thích: "Vâng, trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cô ấy đã đề cập đến chuyện cô ấy có một thứ mà hầu hết các cô gái khác không như vậy. Sau một vài phút, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. Đó là một cuộc nói chuyện thú vị".

Đời sống tình dục của cả hai hầu như không có khác biệt nào so với mọi người, ngoại trừ việc cô gái khó đạt khoái cảm hơn. Tuy nhiên, người bạn trai này cũng chia sẻ một điều mà nhiều người hay bị hiểu lầm liên quan đến cấu tạo cơ thể đặc biệt của bạn gái. "Nước tiểu đi ra niệu đạo, không phải là ống âm đạo. Các niệu đạo ở sát phía trên của âm đạo trong khi ống âm đạo ở phía dưới".

Tử cung bình thường có hình dạng như trái lê.

Đối với việc thụ thai và mang thai một đứa trẻ, anh bảo, bạn gái của mình có thể mang thai qua cả hai âm đạo nhưng anh cũng cho rằng: "Cô ấy biết về điều này nhiều hơn tôi. Đừng hỏi tôi nó như thế nào".

Anh chàng cũng đã tâm sự những điều thầm kín của bạn gái với người bạn thân của mình. Có vẻ như với cả hai người trong cuộc, việc làm này khiến họ cảm thấy thoải mái. Twicethefunn và NurseryRN đã quen nhau khoảng một năm nên anh biết được khá nhiều điều về cách mà cơ thể đặc biệt của bạn gái hoạt động. Anh mong muốn sẽ nhận được nhiều câu hỏi từ các thành viên trên diễn đàn cả về chuyện "yêu" và vấn đề y tế để phần nào giúp được cho nhiều người.

Hà Nhi tổng hợp