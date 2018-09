Bác sĩ dinh dưỡng người Việt ở Anh hướng dẫn mẹ chọn sữa đúng cách cho bé

Chuyên gia Anh Nguyễn giúp các mẹ phân biệt sữa và sản phẩm từ sữa, nhằm đảm bảo cung cấp hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất cho bé.

Bác sĩ Anh Nguyễn hiện làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Worcester, Anh. Anh thường xuyên nhận được câu hỏi của các bậc cha mẹ băn khoăn về cách dùng, liều lượng và các sản phẩm sữa (sữa thanh trùng và tiệt trùng) mỗi ngày theo độ tuổi. Bài viết dưới đây của bác sĩ hướng dẫn và gợi ý giúp cha mẹ dễ phân bố nhu cầu dinh dưỡng cho các bé.

Bác sĩ Anh Nguyễn (phải) thường có những bài viết, chia sẻ về dinh dưỡng và cách nuôi dạy trẻ trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh.

Theo báo cáo gần đây tại Đại học Cambridge của nhóm tiến sĩ Melissa C. Stevenson; Đại học Reading, Anh; và nhóm tiến sĩ Alex bach, Viện ICREA, Tây Ban Nha, sữa tươi thanh trùng được khuyên dùng cho bé dưới 24 tháng tuổi. Lý do: quy trình thanh trùng sữa. Sữa thanh trùng giữ được thành phần chất dinh dưỡng nhiều hơn so với sữa tiệt trùng. Hơn nữa, sữa cũng tươi và không dùng chất điều vị để giữ lâu mà chủ yếu là xử lý nhiệt, nên vẫn giữ được hương vị sữa giúp trẻ dễ chấp nhận.

Chọn sữa tiệt trùng cho trẻ dưới 24 tháng không phải là xấu (không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé). Xét về khía cạnh dinh dưỡng, sữa tiệt trùng không phải là lựa chọn tốt nhất cho độ tuổi này. Do đó, việc bé có uống sữa tiệt trùng dưới 24 tháng là không cần quá lo lắng, chỉ là trong chế độ ăn của bé nên đa dạng cân bằng trong tuần với cá biển và thịt gà để cung cấp thêm i-ốt và một phần axit amin thiết yếu từ nguồn chất đạm này cho trẻ.

Sau 24 tháng tuổi, việc dùng sữa tiệt trùng hay thanh trùng không còn quan trọng vì sữa chỉ là một phần trong chế độ ăn của trẻ. Các nhãn sữa trên thị trường đều có hai loại thanh trùng và tiệt trùng. Cha mẹ thường chú ý khu vực sữa tiệt trùng, nhưng quên khu vực lạnh nơi để sữa thanh trùng. Khi mua, bạn thấy loại nào ghi "thanh trùng" hoặc có hạn sử dụng ngắn dưới 6 tháng hoặc luôn phải giữ lạnh là sữa thanh trùng.

Nếu vì một lý do nào đó mà không dễ mua được sữa tươi thanh trùng cho trẻ dưới 24 tháng, bạn có thể áp dụng những cách sau:

1. Tiếp tục dùng sữa công thức nếu bé đã uống sữa công thức hoàn toàn trước đó

2. Có thể cho trẻ dùng sữa tiệt trùng, nhưng chú ý chế độ ăn thêm cho bé như đề cập ở trên. Các bé bú mẹ hoàn toàn thì không cần chuyển sữa, vẫn tiếp tục cho bé bú mẹ.

Bác sĩ Anh Nguyễn