Bà xã Triệu Hoàng kể về cuộc sống và chuyện sinh con ở Mỹ

Sau đám cưới được tổ chức vào tháng 12/2012 tại Đồng Nai, vợ chồng Miss Teen 2008 Huyền Trang và ca sĩ Triệu Hoàng đã chuyển sang Mỹ định cư. Với Huyền Trang, đó là dấu mốc mở ra vô vàn điều mới mẻ khi vừa phải làm quen với cuộc sống hôn nhân vừa phải hòa nhập trong môi trường mới. Từ thời điểm này, cuộc sống và sự nghiệp của hai vợ chồng cô đã có nhiều bước chuyển đổi lớn.

Thời gian đầu sang Mỹ, Huyền Trang dành thời gian để trau dồi kiến thức và thay đổi chuyên ngành học của mình từ nghệ thuật ẩm thực sang y tá nhi vì cô rất yêu trẻ con. Để có thêm kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em, Miss Teen 2008 còn nhận việc làm thêm ở sở thú sau giờ học như vẽ mặt, vẽ dấu in bàn tay của trẻ thành hình các con thú ngộ nghĩnh... Huyền Trang chia sẻ: "Sau 2 năm làm việc, hiện tại, Trang giữ chức vụ quản lý cho dịch vụ nghệ thuật của sở thú Woodland Park. Trang tin với lòng yêu trẻ và những kinh nghiệm của mình, Trang sẽ có thể giúp các em bé vượt qua được những giai đọan khó khăn về sức khỏe.

Có nhiều người nghĩ Trang đang mất quá nhiều thời gian để chuyển nghành và bắt đầu lại từ đầu, nhưng Trang thì không hề hối hận. Vì với những gì Trang đã học được ở trong và ngoài nước suốt những năm qua về ẩm thực đã giúp Trang có thể nấu được thật nhiều món ăn ngon cho gia đình nhỏ của mình và bây giờ Trang lại có kiến thức tốt để chăm sóc cho bé Leo khi theo học nghành y. Trang cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang có".

Không chỉ riêng Huyền Trang mà ông xã của cô là ca sĩ Triệu Hoàng cũng đã có khá nhiều thay đổi. Khi vừa qua Mỹ, Triệu Hoàng đã có cơ hội trình diễn một số chương trình lớn nhưng vì không muốn thức khuya và di chuyển nhiều nên anh đã tạm dừng đi diễn mà chỉ viết nhạc, thu âm ở nhà để chia sẻ với các fans cho đỡ showbiz. Sau đó, Triệu Hoàng học và vượt qua kỳ thi của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp Mỹ (USPTA), được cấp bằng và trở thành thành viên chứng nhận của Hiệp hội.

Theo chia sẻ của Huyền Trang, công việc hiện tại của Triệu Hoàng rất thuận lợi. "Anh ấy là huấn luyện viên cho Hiệp hội quần vợt Mỹ(USTA), câu lạc bộ quần vợt Boeing, hai trường trung học Forest Ridge, Kennedy và các học trò riêng đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Washington. Sự nghiệp huấn luyện của anh Hoàng đang phát triển tốt. Anh ấy có dịp gặp gỡ và học từ các huấn luyện viên huyền thoại như Nick Bollettieri, Michael Gambill (từng xếp hạng 12 thế giới), Rennae Stubbs (thắng 6 giải Grand Slam) và Michael Chang".

Giáng sinh đầu tiên của gia đình có 3 thành viên.

Khi công việc tạm ổn định, Huyền Trang - Triệu Hoàng lại có thêm niềm vui là con trai đầu lòng chào đời. Bé Leo sinh ra vào ngày 2/12 đã đem đến nhiều trải nghiệm thú vị và những tình huống khiến cặp vợ chồng nổi tiếng này phải "dở khóc dở cười". Huyền Trang bảo, mặc dù đã được học các lớp tiền sản và chuẩn bị tinh thần khá kỹ nhưng cả hai vợ chồng cô đều không tránh khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt là những ngày đầu mới làm bố, mẹ. Huyền Trang nhớ mãi hôm bé Leo được 2 ngày tuổi, bé khóc mãi chẳng chịu nín dù đã được ăn no và thay tã sạch sẽ, khiến mẹ Trang lo cuống cả lên còn ba Hoàng thì phải chạy đi kiếm sách về tâm lý trẻ sơ sinh để "nghiên cứu". Sau lần đó, Huyền Trang đã hiểu rằng, đôi khi trẻ khóc không vì lý do gì cả, ba mẹ cứ kiên nhẫn vỗ về bé và ôm bé vào lòng. Bé được ở gần và nghe nhịp tim của mẹ sẽ cảm thấy an toàn, bình tĩnh.

Mang bầu và sinh con ở Mỹ, Huyền Trang có cơ hội được trải nghiệm các dịch vụ y tế để qua đó, học hỏi nhiều kiến thức hữu ích, trong đó có nhiều điều rất khác so với quan niệm phổ biến ở Việt Nam. Cô may mắn không bị ốm nghén trong suốt thai kỳ mà ngược lại luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhưng đến lúc thai được 34 tuần thì bắt đầu có "báo động giả". Huyền Trang kể lại rằng: "Suốt một ngày, Trang ăn gì cũng bị nôn ra và cảm thấy đau lưng. Trang được đưa vào viện và phải nằm điều trị suốt 3 ngày vì bác sĩ nói có khả năng sinh non. Dù các bác sĩ đảm bảo rằng nếu bé được sinh ra lúc này thì y học cùng các thiết bị hỗ trợ sẽ giúp bé hoàn thiện cơ thể và sẽ về nhà sau vài tuần nhưng vợ chồng Trang vẫn lo lắng lắm. Cả hai cũng sợ sẽ không được ở gần con, chăm cho con trong những ngày đầu đời vì nếu sinh non thì bé sẽ được chăm sóc ở phòng đặc biệt. Mỗi ngày, bác sĩ đều đến báo tình hình của hai mẹ con và đưa ra các phương án để có thể giúp Leo ở lại trong bụng mẹ vì như vậy sẽ tốt hơn cho bé rất nhiều. Sau 3 ngày theo dõi và dùng thuốc, Leo đã ngoan ngoãn chịu ở lại chơi trong bụng mẹ cho đến lúc thai được 40 tuần và 1 ngày".

Trong thời gian mang bầu, Huyền Trang được bác sĩ đưa cho một danh sách về các thực phẩm cần tránh khi mang thai ngoài thức uống có cồn và thuốc lá. Ngoài ra, cô cũng phải uống thuốc vitamin mỗi ngày cho phụ nữ mang thai để cung cấp một số dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của em bé. Chế độ dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng thai kỳ cũng là một yếu tố quan trọng mà các bác sĩ lưu ý với Huyền Trang. "Nếu bị ốm nghén, không ăn được thì nên uống sữa cho bà bầu nhưng nếu ăn uống bình thường thì chỉ nên uống sữa tươi không béo để tránh tình trạng mẹ tăng cân quá nhiều", bà mẹ một con chia sẻ.

Bé Leo đang yêu khi được vài tuần tuổi.

Quá trình mang bầu của Huyền Trang không quá vất vả nhưng cô lại cảm thấy mình khá gian nan khi "vượt cạn". Cô bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ từ lúc 1h sáng nhưng vì không chắc đó là đau đẻ và cũng nghĩ lại là "báo động giả" nên cứ cố nhắm mắt mà không sao ngủ được. Đến khoảng 6h, Triệu Hoàng đưa cô đến bệnh viện thì được bác sĩ thông báo là sắp sinh rồi. "Cảm giác lúc đó vừa đau, vừa vui và cũng thật nhiều lo lắng", Huyền Trang vẫn nhớ như in những suy nghĩ trong đầu vào giờ phút quan trọng.

Để tốt cho em bé, bà xã Triệu Hoàng chọn sinh thường nên đến 12h, khi những cơn đau dồn dập và tử cung mở đủ, bác sĩ mới bắt đầu cho Huyền Trang rặn đẻ. Sau 3 tiếng đồng hồ cố gắng, Trang đã được nghe thấy tiếng khóc của Leo. Cô bảo, đó là một cảm giác hạnh phúc kỳ diệu, xóa tan tất cả những đau đớn và mệt mỏi mà cô phải trải qua trong quá trình vượt cạn. Cùng với sự chăm sóc, động viên của ông xã khi anh không rời cô nửa bước và tự tay cắt cuống rốn cho con trai, Huyền Trang hồi sức nhanh chóng.

Sau khi sinh, có một điều khiến Trang ngạc nhiên là các bác sĩ ở Mỹ không dặn cô phải kiêng cữ nhiều. Ngược lại, họ còn yêu cầu cô đi tắm sau đó vài tiếng. Cả em bé cũng được y tá tắm rửa sạch sẽ dù lúc đó đã là 23h. "Y tá bảo Trang không nên lo lắng và quá quan trọng về thời gian vì trong căn phòng luôn có nhiệt độ chuẩn 24/24". Về vấn đề dinh dưỡng sau sinh cũng vậy, Huyền Trang bảo cô được khuyên là không cần kiêng khem khắt khe như quan niệm ở Việt Nam. Thậm chí, khi Huyền Trang hỏi về việc ăn uống, kiêng cũ sau sinh, bác sĩ chỉ cười và nói: "Tôi không quan tâm bạn ăn gì và làm gì, chỉ cần bạn có một tinh thần thoải mái và tích cực thì con bạn sẽ nhận được loại sữa sinh dưỡng nhất cũng như sự chăm sóc tốt nhất".

Bé Leo chào đời không chỉ đem đến niềm hạnh phúc cho cặp vợ chồng nổi tiếng mà còn giúp mỗi người hoàn thiện nhiều hơn. Với Huyền Trang, cô đã thực sự bất ngờ về sự ân cần và chu đáo của chồng khi anh trở thành cha. "Anh chăm chỉ đọc thật nhiều sách và tham gia các lớp học chăm sóc cũng như sơ cứu cho trẻ em. Có hôm đi học về, Trang còn thấy anh vừa xem đĩa hướng dẫn vừa tập thay tã và sơ cứu cho chú gấu Pooh. Trước khi có Leo, Trang biết chồng mình là một người yêu trẻ con nhưng sợ chăm sóc và ẵm bồng vì anh hay nói tay chân anh hậu đậu lắm. Nhưng sau khi 'văn ôn võ luyện' và được các y tá hướng dẫn thì bây giờ anh đã trở thành một 'ông bố bỉm sữa' chuyên nghiệp, tháo vát. Hạnh phúc của Trang bây giờ là nhìn thấy Leo ngủ ngon lành và mỉm cười trong vòng tay anh", bà mẹ trẻ chia sẻ cảm xúc sau gần một tháng sinh con.

