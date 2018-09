Bà xã Lý Hải đi nước ngoài vẫn hút sữa đem về để bé út không thiệt thòi

1. Lý do Minh Hà không cho bé bú trực tiếp mà lại hút sữa ra



Sau khi nuôi bé trai đầu, Rio, cho bú mẹ trực tiếp đến 11 tháng, Minh Hà rút kinh nghiệm như sau: Việc cai ti mẹ rất khó. Thời gian tập ti bình cả mẹ và bé đều vất vả và mệt mỏi. Cho con bú trực tiếp, mẹ phải túc trực chăm bé và không thể nhờ ai cho ăn giúp, nhất là 6 tháng đầu khi bé bú sữa mẹ hoàn toàn.



Đến bé thứ 2, Hà đổi phương pháp chỉ cho bú trực tiếp trong 2,5 tháng đầu. Khi Cherry được 2,5 tháng, Hà bắt đầu hút sữa mẹ ra bình cho bé bú. Minh Hà chọn thời điểm 2,5 tháng vì lúc này bé đã bắt đầu nhận biết và rất nhạy cảm, nhiều bé khó tính thì chưa tới 2 tháng đã phân biệt rõ ti mẹ và ti giả rồi và nhất quyết không bú ti giả, nếu mẹ không cho bú thì bỏ ăn.



2. Ưu, nhược điểm của việc hút sữa cho bé bú:



- Ưu điểm: Khi cai sữa mẹ, Hà không phải cai ti mẹ và tập cho bé bú bình, chỉ cần đổi sữa. Cherry chỉ mất một tuần để làm quen với sữa mới trong khi Rio trước đây phải mất hơn 6 tháng mới tập được bú bình.



B é bú bình tập trung bú được nhiều hơn, sữa trong bình xuống nhanh và đều hơn ti mẹ. Khi no bụng, giấc ngủ của bé cũng dài hơn, thường là 3 tiếng mới bú một lần nên mẹ có thể nghỉ ngơi. Còn nếu bú mẹ, trẻ được ôm ấm áp và hay ngủ quên khi bụng vẫn chưa thật no do bú mẹ bé phải bú nghiêm chỉnh thì sữa mới xuống nên ngủ 1-2 tiếng lại giật mình thức vì đói.



Hút sữa mẹ đều sẽ cho lượng sữa nhiều hơn bé hút trực tiếp vì khi hút sạch sữa, cơ thể người mẹ tự hiểu là bé cần lượng sữa nhiều hơn nên lần sau lại tiết sữa nhiều hơn. Một ngày, Hà hút trung bình 1,2 lít, có khi tới 1,5 lít. Nói chung nguyên tắc là càng hút sữa đều (hoặc cho bé bú đều) và liên tục thì càng nhiều sữa. Tạo hoá sinh ra không có bà mẹ nào là không có sữa cho con cả...



- Nhược điểm: Mẹ phải siêng năng hút sữa đều đặn cả đêm và ngày. Hà hút theo lịch sau 3h-6h-9h-12h-15h-18h-24h, cách 3 tiếng hút một lần. Oải nhất là ban đêm nhiều lúc vừa nhắm mắt vừa hút sữa mà chỉ ước là được nằm xuống ngủ. Nhưng không hút cũng không được khi cơ thể quen, tới giờ cũng tự động căng sữa. Nếu căng sữa mà không hút thì rất khó chịu, dễ bị tắc sữa, đồng thời cơ thể tự hiểu là bé không có nhu cầu bú và sẽ tiết sữa ra ít hơn dẫn đến giảm lượng sữa.



Phải trữ sữa đúng cách và hâm sữa mỗi khi cho bé bú, p hải rửa bình hút sữa, t ốn tiền mua máy hút sữa... là một số nhược điểm khác mà Minh Hà nhận thấy.