Bà mẹ thông báo tin vui theo 'chất riêng' khi mang thai lần 6

Lần cuối cùng làm mẹ, Wood mong muốn tạo nên một điều ấn tượng và hài hước.

Cách các anh chị đón nhận đứa em thứ 6 đang ở trong bụng mẹ.

Khi Josei Wood biết mình có bầu đứa con thứ 6, cô quyết định chia sẻ thông tin này bằng một cách sáng tạo. Bà mẹ đến từ California, người được dự sinh vào tháng 3/2018, đã ghép những bức ảnh hài hước của các con tạo dáng phía trước cánh cửa và kèm theo dòng chữ: "Shut The Front Door! There's gonna be 1 more!" (Tạm dịch "Đóng cửa trước lại. Có thêm một đứa bé nữa").

"Tôi biết rằng đây là đứa con cuối cùng của mình nên tôi cần thông báo bằng một cách nào đó ấn tượng và hài hước", Wood chia sẻ với HuffPost.

Cách Wood thông báo mình có bầu lần 4.

Vợ chồng Wood đã có 5 đứa con với độ tuổi lần lượt là 7, 6, 5, 3 và 16 tháng. Wood cho biết, mỗi lần mang thai, cô đều nghĩ ra một ý tưởng độc đáo để thông báo tin vui. "Với đứa con thứ 4, tôi chụp ảnh ông xã nằm sấp trên sàn nhà như thể anh đã ngất đi, phía trước là chiếc bút thử thai. Còn với lần thứ 5, tôi viết số thứ tự lên bụng của các con", Wood nhớ lại.

Bà mẹ đông con cho biết, cô muốn đem tới niềm vui cho mọi người khi xem những bức ảnh này. "Tôi thực sự hy vọng mọi người có thể cười thật to. Tôi muốn có thêm nhiều con nhưng chồng tôi nói rằng đây là lần cuối cùng", Wood cười vui vẻ khi chia sẻ mong muốn của mình.

Số lượng thành viên trong gia đình không ngừng tăng lên.