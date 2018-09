Bà mẹ 'hô biến' con gái ngủ say thành các nhân vật siêu đáng yêu

Laura biến bé Joey thành Pikachu, chuột Mickey, nàng tiên cá và nhiều nhân vật khác.

Trong khi hầu hết các bố mẹ đều tranh thủ ngủ trong khi bé say giấc thì Laura Izumikawa Choi, Los Angeles, Mỹ, đã biến "thời điểm vàng" để nghỉ ngơi này thành một buổi chụp hình vui nhộn. Laura tâm sự: "Khi mọi việc xong xuôi, tôi lặng nhìn vào gương mặt bé con của mình và cảm thấy tình mẫu tử dâng tràn... Joey ngủ rất say, vì vậy, tôi nghĩ, nếu tôi dùng một số đạo cụ hóa trang cho con bé rồi chụp ảnh để gửi tặng bố mẹ mình thì họ sẽ rất vui. Đó cũng là cách để kỷ niệm những mốc phát triển đáng nhớ của bé". Laura kể lại, đôi khi, Joey thức giấc trong khi cô đang hóa trang cho con gái, nhưng khi nhìn thấy cô, bé cảm thấy an toàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Laura đăng những hình ảnh của bé Joey lên Instagram, lượng người theo dõi cô tăng đột biến lên hơn 30.000 người. Ban đầu, cô khá hoảng sợ và nghĩ mình sẽ dừng việc này lại. Tuy nhiên, sau đó, cô nhận được tin nhắn từ các ông bố bà mẹ khác, họ nói bộ ảnh khiến một ngày của họ trở nên ý nghĩa hơn. Vì vậy, Laura lại tiếp tục công việc yêu thích của mình.

Laura hy vọng, những hình ảnh của cô sẽ truyền cảm hứng cho các bậc phụ huynh khác. Cô muốn mọi người gạt bỏ căng thẳng và nhìn nhận việc chăm sóc con cái dưới một góc độ nhẹ nhàng, hài hước hơn.

Chàng Songuku của "Bảy viên ngọc rồng".

Một đầu bếp đến từ Nhật Bản.

Cô bé Kasumi trong phim hoạt hình Pokemon.

Chú Pikachu dễ thương.

Bé Joey đi spa.

Tượng nữ thần Tự do.

Thợ lặn chuyên nghiệp.

Nàng tiên cá tóc đỏ Ariel.

Chuột Mickey ham ăn.

Ninja giấu mặt.

Cô thỏ tai dài.

