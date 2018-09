Ba lưu ý mẹ học được từ lớp dạy bơi cho trẻ với kình ngư Michael Phelps

Bà mẹ người Mỹ lưu ý các phụ huynh nên để toàn bộ cơ thể bé, trừ phần đầu, ngập dưới nước để tránh cảm lạnh.

Dưới đây là chia sẻ của bà mẹ một con Amy Eley về những điều cô học được khi tham gia lớp dạy bơi cho trẻ với siêu kình ngư Michael Phelps trên Today.

Đây là cách Amy thường bế con mỗi khi đưa bé xuống bể bơi. Cô lưu ý các phụ huynh rằng tư thế này sẽ khiến bé dễ bị lạnh vì phần lớn cơ thể bé ở trên mặt nước.

Không phải lúc nào kinh ngư huyền thoại Michael Phelps cũng có mặt tại lớp học bơi của con bạn. Vì thế, khi anh ấy xuất hiện, bạn phải nắm lấy cơ hội.

Michael Phelps cùng vợ, Nicoleand, và cậu con trai một tuổi, Boomer, tới thành phố New York mùa hè này để tham dự một lớp dạy bơi. Lớp học do cô Cathy Bennett, huấn luyện viên từ thủa nhỏ của Phelps, dạy. Lớp học tập trung vào việc hướng dẫn trẻ cách xuống nước an toàn. Từ những gì học được, tôi rút ra ba điều quan trọng để dạy cô con gái một tuổi và có thể hữu ích với các bậc phụ huynh:

1. Khi bế con xuống nước, bạn hãy hạ con xuống nước đủ thấp, sao cho phần vai bé ngập nước. Thông thường, khi giữ bé trong nước, tôi hay ôm lấy thắt lưng con, còn tôi thì đứng. Nhưng bạn hãy đoán xem việc này đúng hay sai? Tư thế đó khiến phần lớn cơ thể con ở trên mặt nước và làm con dễ bị cảm lạnh. Bạn nên để cơ thể bé ngập dưới nước, trừ phần đầu, nhằm giúp con cảm thấy thoải mái hơn.

2. Cần đảm bảo nước trong bể đủ ấm. Cô Bennett khuyên nhiệt độ nước nên để ở khoảng 32 độ C. Nước bể bơi ở chỗ tôi thường lạnh hơn mức đó nên chân con tôi tím tái sau khi bơi.

3. Bạn có thể đưa con xuống nước ngay nhưng nhớ hãy thổi vào mặt chúng trước. Việc này giúp trẻ giữ được hơi thở của mình trước khi ở dưới nước.

Hà Phương