Ba kiểu người có xu hướng ngoại tình cao

Những người yêu bản thân, người ích kỷ hay người thường xuyên có cảm giác bất an đều được cho là đối tượng dễ ngoại tình.

Năm 2015, The Sun thực hiện một cuộc khảo sát ở Anh và đưa ra kết quả, cứ trong 5 người lại có một người ngoại tình và 1/3 số người được hỏi cho biết họ từng nghĩ đến chuyện này. 1/4 số người tham gia khảo sát thú nhận họ ngoại tình ít nhất 2 lần, trong khi 20% trả lời trên 3 lần và 8% cho biết con số là 5 lần hoặc nhiều hơn.

Matthew Hussey, một tác giả nổi tiếng ở New York, dựa trên kết quả của nhiều nghiên cứu, cho rằng ai cũng có thể ngoại tình nhưng xu hướng này xuất hiện nhiều nhất ở 3 kiểu người dưới đây.

1. Người quá yêu bản thân (narcissist)

"Đối với các narcissist, tất cả mọi thứ tồn tại là để chứng minh họ là người đáng yêu thế nào. Chỉ một người yêu họ là không đủ, họ muốn chắc chắn rằng tất cả đều yêu mến mình. Họ sẽ chỉ cảm thấy hài lòng khi có ai đó tán tỉnh họ, hôn hoặc ngủ với họ", Hussey cho biết.

Liên quan đến nội dung này, từng có một nghiên cứu được thực hiện về những người theo chủ nghĩa yêu bản thân. Trong đó, kết luận được đưa ra là những người này ít gắn bó với các mối quan hệ lâu dài mà thường xuyên tìm kiếm đối tác tốt hơn.

Ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tan vỡ trong chuyện tình cảm.

2. Kiểu người bất an (insecure)

"Hãy cẩn thận khi quyết định yêu một người hay bất an. Tôi không nhắc đến sự bất an mà ai trong chúng ta cũng có, bởi vì mỗi người đều cảm thấy lo lắng về chính mình. Nhưng đối với những người luôn ở trong trạng thái bất an, họ sẽ tìm đến nơi chốn khác nếu không nhận được tình yêu của bạn ngày hôm nay. Điều này thực sự nguy hiểm trong một mối quan hệ" - trích lời của Hussey.

Tác giả này cũng cho biết thêm rằng: "Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần phải thực tế. Nếu ai đó bị thiếu thốn tình cảm trong một thời gian dài, nguy cơ phản bội bạn đời, người yêu tăng lên. Trong khoảng thời gian dài nếu ai đó lạnh lùng lừa dối bạn hoặc bị xa cách với bạn, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng trong ngắn hạn, một người có xu hướng bất an, bắt bạn phải thể hiện tình yêu ở mọi hoàn cảnh thì đó cũng là dấu hiệu nguy hiểm. Bởi họ có thể lừa dối bạn".

3. Kiểu người ích kỷ

"Những người ích kỷ trong cuộc sống cũng sẽ đem tính cách đó vào mối quan hệ tình cảm", Hussey cho rằng đây là kiểu người thứ ba dễ có xu hướng ngoại tình.

"Họ nhận thức rõ việc nếu họ phản bội một nửa của mình, người ấy sẽ phẫn nộ và bị kích động nhưng chính tính ích kỷ khiến họ bỏ qua tất cả. Có hai trường hợp xảy ra: họ có chuẩn mực đạo đức riêng, hoặc đơn giản họ là những kẻ đạo đức giả, không đáng tin", tác giả nổi tiếng khẳng định.