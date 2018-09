Ba cặp mẹ con bị nhầm là chị và em gái

Trải qua nhiều lần sinh nở nhưng người mẹ ở Nghệ An, Lào Cai và Mỹ vẫn trẻ trung nhờ có cuộc sống lạc quan, vui vẻ.

1. Bà mẹ 4 con ở Nghệ An nổi tiếng sau bức ảnh gây bối rối vì khó phân biệt mẹ con

Bức ảnh ba mẹ con chị Nguyệt khiến nhiều người bối rối khi không phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái. Trong ảnh, chị Nguyệt mặc áo dài xanh ngoài cùng bên phải. Ảnh: NVCC.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, ở Anh Sơn, Nghệ An, có cô con gái và một cậu con trai. Con gái lớn của chị Nguyệt hiện là sinh viên Đại học Vinh, còn con út năm nay mới 6 tuổi. Trải qua bốn lần sinh nở, chị Nguyệt vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da mịn và vẻ trẻ trung. Mỗi khi ra đường hay chụp ảnh chung, ba mẹ con chị Nguyệt hay bị trêu là "chị em". Mẹ Nguyệt là "chị cả", luôn được khen trẻ đẹp; còn hai con là "em gái".

Bí quyết trẻ đẹp của Nguyệt không gì khác ngoài tinh thần vui vẻ và luôn giữ cho không khí gia đình đầy ắp tiếng cười. Các con ngoan ngoãn, thương bố mẹ và nhường nhịn, bao bọc nhau khiến chị không phải lo nghĩ nhiều.

Chị Nguyệt từng trải qua quãng thời gian vất vả, bươn chải cuộc sống khi các con còn nhỏ. Chị mở tiệm may ở nhà và thường may những bộ đồ học sinh rồi mang ra chợ bán. Dần dần, tiệm may của chị Nguyệt đông khách vì sản phẩm đẹp. Hiện tại, chị chủ yếu may áo dài và tiệm của chị là cái tên nức tiếng trong vùng.

2. Bà mẹ ở Lào Cai thường xuyên bị nhầm là chị của 2 con gái

Chị Hương chụp ảnh cùng con gái lớn (áo vàng). Ảnh: NVCC.

Ở tuổi 46, chị Nguyễn Thu Hương vẫn giữ được vẻ tươi tắn, trẻ trung. Chị Hương có hai cô con gái lớn: Cô cả đã tốt nghiệp đại học; còn cô út đang là du học sinh Trung Quốc. Ba mẹ con chị Hương ở nhà như những người bạn, thường tâm sự mọi chuyện cùng nhau. Mỗi khi ra ngoài cùng các con, chị Hương khiến nhiều người nhầm tưởng là "chị cả", thay vì mẹ và con gái.

Bà mẹ hai con là người yêu ca hát. Chị từng tham gia Đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai từ năm 17 tuổi nhưng giờ đã nghỉ. Hiện, chị tập trung kinh doanh ở nhà và thỉnh thoảng nhận lời mời đi biểu diễn cho đỡ nhớ nghề.

Bí quyết để "trẻ mãi không già" của chị Hương, ngoài tình yêu âm nhạc còn là tư tưởng thoải mái, yêu đời và gu thời trang trẻ trung. Chị Hương không đi spa hay dùng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền vì công việc bận rộn. Chị chỉ dưỡng da bằng cách bôi kem dưỡng ẩm như nhiều phụ nữ khác.

3. Bà mẹ hoa hậu có sở thích mặc đồ đôi với con gái tuổi teen

Chị Mai Linh diện đồ đôi với con gái Mai Vinh. Ảnh: NVCC.

Thời trẻ, chị Mai Linh ở bang Massachusetts, Mỹ, từng 5 lần tham dự các cuộc thi nhan sắc và giành được giải cao. Ở tuổi 50, chị Linh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng gọn gàng. Chị luôn giữ cho cuộc sống vui vẻ, đầy ắp niềm vui với con cái, chăm sóc người thân và làm những công việc nhà yêu thích. Là mẹ của hai đứa con đang ở lứa tuổi teen, chị Linh tận dụng cơ hội để được làm bạn với chúng.

Mai Vinh, con gái lớn của chị Linh, năm nay 17 tuổi và đang là học sinh lớp 11. Chị Linh tâm sự, cô bé thích ăn diện và làm đẹp nên hay "dụ" mẹ mặc đồ đôi rồi chọn kiểu. Mỗi khi hai mẹ con diện đồ giống nhau, nhiều người bối rối khi không biết họ là mẹ con hay chị em gái.

"Những người biết là hai mẹ con thì rất ngưỡng mộ vì họ hiểu chúng tôi rất thân thiết. Ở Mỹ, khi các con đến tuổi vị thành niên, chúng thường không thích gần cha mẹ nữa. Nhưng mẹ con tôi thì khác. Mỗi lần tình cờ thấy kiểu áo yêu thích, tôi và Mai Vinh mua rồi mặc cho vui, thay vì ké đồ nhau phiền phức", chị Mai Linh cho biết.

Hai mẹ con có cùng quan điểm thời trang nên khi mua sắm thường thích phong cách giống nhau. Theo chị Linh, đây cũng là cách sinh hoạt giúp con cái ở tuổi vị thành niên gắn bó với mẹ, lứa tuổi dễ đi sai đường và nổi loạn.

