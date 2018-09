An Nguy nói về 'người yêu mới của người yêu cũ'

Cô nàng cá tính cho rằng, dù chúng ta ghét họ, họ vẫn là hiện tại của nhau, còn chúng ta đã trở thành quá khứ.

Sau một thời gian tạm gác công việc quen thuộc, An Nguy đã trở lại với một video mới, lần này, cô nàng chọn chủ đề Người yêu mới của người yêu cũ.

An Nguy cho rằng, hầu như ai cũng gặp vấn đề với "người yêu mới của người yêu cũ". Bản thân nữ vlogger cá tính cũng thừa nhận, cô không thích "nhân vật" này dù chẳng có lý do gì. An Nguy tưng tửng giãi bày: "Bạn ấy không tốt à? Bạn ấy là người xấu à? Hay bạn ấy làm gì mình à? Không! Đã gặp bao giờ đâu mà biết!". Dù vậy, suy nghĩ ban đầu của tất cả mọi người khi nhắc đến người ấy vẫn là không thích. Nếu có cơ hội gặp nhau, hai người sẽ xuất hiện tâm lý so sánh, "soi xem người ta có giống mình không, có hơn mình không".

Thời gian gần đây, nhan sắc nàng vlogger nữ tính, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong vlog mới nhất, cô vẫn giữ được nét nhí nhảnh, trẻ trung đặc trưng của mình.

Cô thẳng thắn chỉ ra tâm lý chung: "Kể cả người ta có hơn mình thì mình cũng sẽ kéo bằng được người ta xuống thấp hơn mình, để mình cảm thấy tốt hơn". Đây là cách bạn vớt vát chút cảm xúc cho bản thân. Cô lấy ví dụ hài hước, nếu bạn ấy cao hơn: "Cao hơn nên ở trên ấy ít oxy hơn, ít oxy hơn nên não không hoạt động được, không hoạt động được nên làm sao thông minh bằng mình". Sau khi săm soi chuyện ngoại hình, các cô gái thường đi tìm hiểu mối quan hệ của hai người đó hiện giờ có tốt không, người yêu cũ có yêu thương, quan tâm người mới bằng mình trước kia không. An Nguy chia sẻ, "một suy nghĩ nhen nhóm xấu xa khác đó là mong họ chia tay sớm". Nữ vlogger chia sẻ, nhiều lúc "chống mắt lên" xem họ yêu nhau được bao lâu nhưng rồi lại ngậm ngùi khi họ tổ chức đám cưới và có đến mấy mặt con.

Sau 2 ngày đăng tải, vlog của An Nguy đã có hơn 1,7 triệu lượt xem. Hầu hết cộng đồng mạng đều ủng hộ quan điểm có phần 'thô nhưng thật' của nàng vlogger cá tính. Nhiều fan hâm mộ còn nhắn nhủ mong muốn An Nguy có thể chăm chỉ làm vlog hơn.

Thế nhưng sau thời gian so sánh, ghen ty, có những mong muốn xấu xa, An Nguy nhận ra: "Tất cả những thứ đó chẳng đem lại cho chúng ta điều gì cả. Vì dù mình có tốt hơn, đẹp hơn hay thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là quá khứ rồi. Người kia mới là hiện tại. Họ đã vui vẻ, hạnh phúc và bước tiếp từ lâu, chỉ có mình là người bị kẹt trong quá khứ và tự giày vò, đau khổ".

Vlogger có một suy nghĩ, đó là khi nhìn về quá khứ, cô sẽ không dằn vặt bản thân mà sẽ chiêm nghiệm nó để học hỏi từ những điều mình đã làm đúng và sai. An Nguy khẳng định, "cái gì qua đã qua rồi", việc bạn học hỏi từ quá khứ sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm cho mối quan hệ trong tương lai. Điều cô cố gắng làm được là học cách chấp nhận quá khứ. Theo An Nguy, chúng ta không nên ghét bỏ "người yêu mới của người yêu cũ" vì suy cho cùng họ chẳng làm gì bạn cả. Nếu họ đến với nhau khi mối quan hệ cũ của bạn đã kết thúc rồi, họ không làm gì sai và bạn không có lý do gì để ác cảm với người ấy.

Tuy nhiên, cuối vlog, An Nguy thừa nhận, dù có cơ hội, cô cũng không bao giờ muốn chạm mặt "người yêu mới của người yêu cũ" cả.

Vlogger An Nguy nói về 'người yêu mới của người yêu cũ' Vlog "Người yêu mới của người yêu cũ" của An Nguy

Chu Chu