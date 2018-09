Ái Phương thừa nhận đã 'phá' giờ giới nghiêm của gia đình

Theo Ái Phương, khi 25 tuổi, người ta biết tự đặt giới hạn cho mình. Họ có nhiều lý do để làm điều đó, mà lý do chính đáng nhất là giữ gìn sức khỏe.

Là khách mời trong chương trình Chuyện đêm muộn phát sóng vào ngày 10/9/2016 trên VTV3. Nữ ca sĩ Phan Lê Ái Phương đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề Phụ nữ và giờ giới nghiêm.

Khi nhắc đến 3 chữ "giờ giới nghiêm", Ái Phương nghĩ rằng, đây là giờ cho trẻ con đi ngủ. Cô khẳng định, nó không có nhiều ý nghĩa đối với người lớn. Bản thân Ái Phương không thích cụm từ này bởi nó khiến cô liên tưởng đến sự kiểm soát. Cô lý giải, giờ giới nghiêm sinh ra bởi có những điều chưa thực sự tốt tồn tại, và chúng cần "giới nghiêm" để trở nên tốt hơn. "Trong thời gian đó, bạn sẽ mất đi một số sự tự do ở một số địa điểm yêu thích, những cuộc vui cũng trở nên không trọn vẹn". Ái Phương chia sẻ, khi cô còn đi học, gia đình cũng đặt cho người đẹp "giờ giới nghiêm" vào lúc 22h. Nữ ca sĩ từng ngậm ngùi "đứng dậy đi về" nhiều lần khi cuộc vui đang dang dở.

Trong những năm tháng đó, đôi lúc cô cảm thấy "hơi oan ức". Nhưng giờ đây, ca sĩ khẳng định, ai cũng cần học về những "giới hạn" và "nguyên tắc" như vậy. Đó là nền tảng để khi bước ra cuộc sống, bạn biết cách làm chủ bản thân mình. Vì vậy, Ái Phương rất ủng hộ "giờ giới nghiêm" đối với các bạn trẻ. Cô cũng khuyên những người sống xa gia đình nên đặt cho mình một giới hạn như vậy.

Phan Lê Ái Phương sinh ngày 20/11/1989 tại TP HCM. Cô là một ca sĩ, người mẫu. Ái Phương được khán giả biết đến nhiều khi đoạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2011.

Ca sĩ phân tích, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ có được sự tự do mà bạn hằng mơ ước. Ba mẹ, người thân không còn có thể quản lý bạn. Nhưng trước khi bạn sở hữu sự tự do của chính mình và biết cách sử dụng nó một cách khôn ngoan, bạn cần có người hướng dẫn. Giờ giới nghiêm khiến bạn biết tôn trọng kỷ luật, đồng thời trân trọng tự do của mình và biết cách tận dụng thời gian, không gian của mình một cách hiệu quả. Ái Phương kết luận, giờ giới nghiêm chỉ nên được hiểu là một công cụ. Nó kiểm soát mọi người trong một chừng mực nhất định, khiến xã hội an toàn hơn, đồng thời, thúc đẩy mỗi cá nhân biết cách quý trọng thời gian và kiểm soát bản thân.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng, đôi khi chúng ta nên nới lỏng mọi sự ràng buộc một chút, thậm chí "nói không" với "giờ giới nghiêm". Lúc đó, bạn sẽ được tận hưởng những trải nghiệm thú vị. Ái Phương nhận định, một người trưởng thành sẽ tự biết giới hạn của họ ở đâu.

Ái Phương đang sống cùng gia đình và cô cũng không có "giờ giới nghiêm". Có những hôm, ca sĩ qua đêm ở nhà bạn. Cô chỉ cần báo với gia đình. 6h hôm sau, người đẹp lại trở về nhà mình và sửa soạn cho một ngày mới. Tuy nhiên, có những ngày, người đẹp sẽ nói "Không" với mọi cuộc hẹn muộn. Đó là khi cô ý thức rõ ràng rằng công việc đang chờ đợi mình vào ngày hôm sau. Người đẹp tâm sự, ở độ tuổi của cô, người ta không còn lo về vấn đề vô tổ chức, vô kỷ luật. Thay vào đó, "chúng ta lo lắng về sức khỏe, về không gian riêng".

Đến nay, Ái Phương được biết đến là một người đẹp đa năng với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ. Năm 2015, người đẹp gây được tiếng vang với bài hát 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'. Ca khúc là nhạc nền của bộ phim cùng tên, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Ái Phương khẳng định, tuy cô "phá" giờ giới nghiêm nhưng cô vẫn ý thức rõ ràng về sự an toàn, sức khỏe của bản thân và sự lo lắng của gia đình. Cô nhận định, khi bạn biết cân nhắc về những yếu tố đó, bản thân bạn đã có sự "giới nghiêm" cho chính mình. Cô sĩ quan niệm, mỗi độ tuổi lại có giới hạn khác nhau, vì vậy, chúng ta không thể chỉ nhìn vào giờ giới nghiêm và phán xét về lối sống của họ.

Nữ ca sĩ tâm sự, thỉnh thoảng, sự giới nghiêm khiến phụ nữ trở nên bí ẩn và quyến rũ hơn. Đôi khi, một vài anh chàng dễ thương có lời mời Ái Phương đi uống cà phê sau giờ diễn. Tuy nhiên, cô khéo léo từ chối họ: "Không, bây giờ em phải về. Hẹn gặp anh khi khác. Muộn lắm rồi". Nhưng sau đó, cô về nhà, ngồi cười một mình đến tận 0h. Ái Phương nghĩ, việc nói "Không" khiến anh chàng đó có chút "mong chờ". Tuy nhiên, lý do bạn đưa ra cũng cần có sự thuyết phục.

Ái Phương tâm sự, cô cảm thấy "oan ức" khi bị gọi là "gái ngoan showbiz". Bản thân Phương chưa bao giờ tự vơ lấy danh hiệu này. Đơn giản là cô biết mình cần gì, muốn đi đến đâu và nên dừng thế nào. Theo Ái Phương, khi 25 tuổi, người ta biết tự đặt giới hạn cho mình. Họ có nhiều lý do để làm điều đó, mà lý do chính đáng nhất là giữ gìn sức khỏe. Ái Phương kết luận, "suy cho cùng, giới nghiêm vẫn là công cụ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tích cực hơn. Nhờ nó, chúng ta biết sử dụng quỹ thời gian, sức khỏe và mọi thứ một cách hiệu quả nhất".

Hà Thu