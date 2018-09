Ái Châu: 'Mẹ chồng dạy tôi cách chăm con'

Suốt thời gian ở cữ, Á hậu Ái Châu có mẹ chồng đỡ đần chăm bé nên cô thấy tâm lý thoải mái, chỉ việc lo sức khỏe và cho con bú.

Tới viện khám thai khi được 38 tuần rưỡi, Ái Châu bất ngờ bị bác sĩ yêu cầu nhập viện mổ ngay vì "thiếu ối, đầu bé to, không sinh thường được". Nghe vậy, vợ chồng cô hốt hoảng vì chưa chuẩn bị tinh thần để gặp con. Ông xã Huỳnh Đông vội về nhà lấy đồ, còn Ái Châu ở lại lên phòng nằm, vừa sợ đau, vừa lo lắng bất an. Lúc có em bé, mỗi khi ra ngoài, mẹ bầu thường make up nhẹ nhàng (dùng mỹ phẩm an toàn cho phụ nữ mang thai) để trông tươi tắn. Trang điểm cũng là cách khiến cô thoải mái, cảm thấy yêu đời, bớt stress hơn khi ngắm mình trong gương. Bởi vậy, lúc nằm chờ mổ, trên mặt Ái Châu vẫn nguyên lớp trang điểm.

Tổ ấm hạnh phúc của Huỳnh Đông - Ái Châu.

Suốt thời gian Ái Châu vượt cạn, Huỳnh Đông ở bên nắm tay và kể những câu chuyện "xàm xí" để vợ bớt sợ. Cô "tỉnh rụi" và "không cảm nhận được gì" cho tới khi bác sĩ ấn bụng để lôi bé Happy (tên thân mật của con trai Ái Châu - Huỳnh Đông) ra ngoài. Cậu bé nặng 3,5 kg và "gào to muốn bể bệnh viện".

Đã gần 6 tháng kể từ ngày Happy ra đời, Ái Châu không quên được khoảnh khắc đón con yêu, đặt bé nằm lên ngực cho da tiếp da và cái miệng tóp tép "lập tức tìm được vú mẹ rồi mút chùn chụt". Cuộc sống của vợ chồng cô từ đó thay đổi nhiều, làm gì cũng đều nghĩ cho Happy. Không giống thời độc thân muốn đi đâu, la cà bao lâu cũng được, giờ đã là bố mẹ trẻ con nên cả hai làm gì cũng chỉ muốn nhanh nhanh về chăm sóc và nựng Happy.

Con giờ đã nặng 9 kg, hay toe toét, không khó chịu khi người lạ bế, lúc nào cũng vui cười "xã giao" nếu có ai nựng nịu. Bé chỉ nhõng nhẽo mỗi khi buồn ngủ hay đói bụng.

Hạnh phúc khi con đến bên đời nhưng Ái Châu cũng không khỏi stress bởi đang son rỗi giờ phải làm nhiệm vụ của mẹ bỉm sữa: thức đêm, mệt mỏi vì con khóc. Chưa có kinh nghiệm, Ái Châu lóng ngóng mấy ngày mới bế con thành thục. Đến tháng thứ ba, cô bắt đầu tắm bé giỏi. Nhìn Happy nhỏ xíu, đỏ hỏn, lúc nào Châu cũng sợ sẽ làm bé đau hay lỡ tuột tay đánh rơi con. Dần dần, cô tập "làm cái này, cái kia" mới quen.

"May có mẹ chồng giúp nên tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Tôi học được từ mẹ cách chăm trẻ theo kinh nghiệm dân gian. Đọc được gì trên mạng, tôi đều chia sẻ với mẹ chồng. Lúc đó, hai mẹ con sẽ xem cách nào tốt hơn thì áp dụng. Nhờ vậy, hầu như mẹ con tôi không xảy ra xung đột", Ái Châu cho hay.

Bà nội Happy rất giỏi chăm bé. Từ việc cho bú, tắm, ru cháu ngủ, bà đều khéo léo, nhẹ nhàng. Cách từ hai đến ba tiếng, mẹ chồng Ái Châu lại ép cháu nội bú ít nhiều để bé tăng cân tốt. Ban đêm, bà hỗ trợ Châu cho bé ăn, không đánh thức cháu dậy mà vẫn đút sữa. Happy không bỏ cữ bú đêm, vì bữa ăn này cũng giúp bé phát triển xương.

Thấy con dâu lóng ngóng, bà dạy cô cách ẵm bé để tắm cho thuận tiện, rửa mặt gội đầu bé thế nào để nước không vào tai vào mũi. Hồi Happy mới sinh, bà còn áp dụng những cách dân gian như hơ lá trầu vào đầu, vào bụng, vào mắt... cho cháu.

Bé Happy được da tiếp da với mẹ ngay khi lọt lòng.

Không chỉ có mẹ chồng đỡ đần, Ái Châu còn hạnh phúc khi ông xã tâm lý và giỏi chăm con. Huỳnh Đông có cháu nhỏ ở nhà nên anh ít nhiều có kinh nghiệm. Những lúc rảnh rỗi không phải đi quay, ba Đông đều ở nhà chơi với con trai, tắm và ru bé ngủ. Khác với tâm lý thất thường, hay cáu giận lúc mang bầu, sau sinh có chồng và mẹ hỗ trợ nên Ái Châu thấy thoải mái, chỉ việc lo giữ sức khỏe và cho bé bú.

Để có nhiều sữa, Ái Châu chịu khó ăn rau lang, canh móng giò, uống chè vằng... và thực phẩm nào gọi được sữa về, cô đều làm theo. Ngoài ra, thay vì nạp nhiều tinh bột, bà xã Huỳnh Đông chủ yếu ăn thức ăn, rau và uống nước.

Có mẹ chồng kỹ tính nên Châu cũng "kiêng đủ thứ". Cô "khó chịu kinh dị" và "muốn điên" vì phải kiêng gội đầu một tuần. Kiêng tắm cả tuần nhưng không chịu nổi, cô đành phá lệ sau hai ngày sinh. Châu quan niệm những kiêng cữ của người xưa "rất hay, chỉ để bảo vệ sức khoẻ của mẹ sau sinh" nên thấy cái nào hợp lý, cô đều áp dụng cho bản thân.

Hàng ngày, mẹ Châu đều đặn massage cho con để bé thoải mái, dễ chịu. Cách làm này cũng giúp gắn kết tình mẫu tử, giúp bé ăn ngon, ngủ kỹ và phát triển tốt. Mỗi lúc massage, Châu đều hát những bài quen thuộc, chơi đùa với bé. Cách vài ngày, cô hát thêm bài mới cho sinh động. Mỗi lần ở bên Happy, hai mẹ con cùng đùa vui vẻ.

Happy được hơn một tháng, mẹ Châu bắt đầu đi chụp quảng cáo với ba Huỳnh Đông. Khó khăn duy nhất là lúc đó còn hơi mập nên cô thiếu tự tin chút xíu.

Gần 6 tháng tuổi, Happy nặng 9 kg, hay toe toét, không khó chịu khi người lạ bế, lúc nào cũng vui cười "xã giao" nếu có ai nựng nịu.

Sau khi sinh con, cô có nhiều thời gian ngắm thiên thần nhỏ thật kỹ. Cô cứ tự hỏi "toàn những câu ngớ ngẩn",kiểu "ơ không ngờ mình có con rồi nè", "sao mắt cứ nhắm tịt thế kia mà không mở ra nhìn mẹ" hay "sao da nhăn nheo như ông già vậy", rồi tự trả lời, tự cười một mình. Châu cũng bắt đầu chia sẻ hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh của Happy lên trang cá nhân như một cách để lưu giữ những khoảnh khắc khôn lớn của con trai. Dưới mỗi bức ảnh của con là tình cảm yêu mến của bạn bè và người hâm mộ. Đọc những comment ấy, Ái Châu thấy hạnh phúc và trân trọng. Vợ chồng cô mong con sau này sẽ ngoan ngoãn, sống lễ độ, đạo đức và trở thành người có ích cho xã hội.

Bình Minh