Á hậu Huyền My chia sẻ về bà nội 'đại gia'

Bà nội và các thành viên trong gia đình chính là 'đại gia tinh thần' chống lưng cho cô để cô có động lực cố gắng nhiều hơn.

Á hậu kể lại, ngày bé, câu cửa miệng của cô là: "Lớn lên nhất định con sẽ lấy bà nội làm chồng". Huyền My kể, khi còn nhỏ, vì bố mẹ bận đi làm nên cô thường ở suốt cùng bà nội. "Bà nấu cơm, thích gì bà cũng nấu cho ăn, bà bảo ăn ở ngoài không vệ sinh, bà dạy tôi học, bà dẫn đi công viên, bà dẫn đi nhà sách, bà đọc truyện cho ngủ, tôi ngủ rồi còn gác chân lên người bà tùm lum, bà luôn đi xem mỗi khi tôi biểu diễn văn nghệ hay võ ở trường... Tôi xem múa ba-le với bà, nghe nhạc giao hưởng với bà, bà xem hoạt hình với tôi".

Cũng như bao người cháu khác may mắn được sống cùng ông bà, Huyền My có vô vàn kỷ niệm với bà cô. Cô chia sẻ: "Bà dẫn ra chợ Cầu Giấy mua truyện tranh, rồi ăn bánh đa cua, tráng miệng cốc chè... Cuối tuần, hai bà cháu sẽ đi bus lên phố mua sách, bà bảo mua sách cho tôi thì bao nhiêu cũng được không bao giờ bà tiếc...". Lúc nào, Huyền My cũng bám lấy bà "như cái đuôi", đến mức bà cô còn bảo: "Một ngày chỉ được gọi 'Bà ơi!' ba lần thôi".

Sau khi đăng quang, Á hậu Huyền My xây dựng một hình ảnh đẹp và lấy được nhiều thiện cảm của công chúng. Người đẹp nhiều lần thừa nhận cô chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình.

Với Á hậu Huyền My, bà nội còn "hơn cả một bà tiên". Bà cô chưa bao giờ đánh hay thậm chí "mày - tao" với cháu. Ngày Huyền My thi Hoa Hậu Việt Nam 2014, bà cô còn lấy lương hưu bao trọn cả nhà đi xem cô cháu gái thi ở Phú Quốc.Thế là từ bố mẹ, cô chú, các em đều được đi cổ vũ cô. Đó chính là động lực giúp Huyền My đạt được thành công trong cuộc thi này. "Tôi lại nghĩ, thế nên mình phải cố gắng hơn nữa, vì đã có các 'đại gia tinh thần' chống lưng rồi...".

Huyền My kể thêm, bà cô không biết sử dụng internet. Bà chỉ xem tivi nhưng không bao giờ bỏ bất cứ chương trình nào có sự tham gia của cô. Lúc đó, bà sẽ gọi điện cho cô và nói: "Bà đang xem tivi, con xinh lắm"...

Dù có cháu gái nổi tiếng nhưng bà nội Huyền My hiếm khi chịu xuất hiện trước truyền thông. Nhân dịp sinh nhật bà, Huyền My đã 'phá lệ' giới thiệu 'bà nội đại gia' của cô.

Bà dạy người đẹp nhiều thứ, bà bảo: "Là con gái, mỗi thứ phải biết một tí, không cần nhiều, chỉ cần đủ hiểu biết để giao tiếp với mọi người". Vì vậy, ngoài tin về giải trí, sáng nào Huyền My cũng đọc thêm rất nhiều tin tức khác, "xem hôm nay đất nước như thế nào, hôm qua thế giới ra làm sao". Người đẹp thú nhận, cô không hiểu cố gắng học hỏi đến bao giờ mới "nhiều" kiến thức được như bà mình.

Á hậu chia sẻ, bà cô cũng dạy cô nấu ăn, nhưng Huyền My khá "lười biếng", những lúc như vậy, bà sẽ trách cô: "Lười thế về sau không ai lấy đâu"... Thế nhưng mỗi lần cô gặp bà, bà lại bảo: "Thôi ngồi nghỉ đi, bà làm cho". Huyền My tự hào: "Bà luôn chiều tôi như thế đấy, kể cả ngoài đường tôi có là Á Hậu hay gì đi chăng nữa, nhưng với bà vẫn chỉ là 'cô cháu gái của bà'...".

Status về bà nội của Huyền My nhận được hơn 8.000 lượt thích sau 14 giờ chia sẻ. Những dòng chia sẻ của Á hậu khiến nhiều người thích thú khi nhớ về bà của mình. Người hâm mộ cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến bà của Huyền My.

Á hậu Huyền My thừa nhận cô không phải người "hoàn hảo" nhưng người đẹp luôn tự hào vì những gì cô đạt được ngày hôm nay là nhờ sự ảnh hưởng từ gia đình, những người luôn đứng sau Á hậu một cách thầm lặng. Vậy nên nếu ai hỏi điều gì khiến cô tự hào nhất, cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là "gia đình".

Cuối tâm sự, Huyền My bật mí, lý do khiến cô "dài dòng" như vậy, vì hôm nay là sinh nhật bà nội. Người đẹp mong bà nhiều sức khoẻ và sống lâu thật lâu.

Hà Thu