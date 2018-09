Á hậu Huyền My cải thiện khả năng nói tiếng Anh trong ba tháng

Hành trình khổ luyện cùng thầy giáo riêng giúp Huyền My tự tin trong cuộc thi Miss Grand International 2017 vừa qua.

Trong đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2017 diễn ra tối 26/10 tại Phú Quốc, Huyền My là thí sinh cuối cùng bước vào phần thuyết trình về hòa bình. Đứng trước hàng triệu khán giả, Á hậu Việt Nam 2014 tự tin chia sẻ quan điểm của mình về chiến tranh, khát vọng tự do bằng tiếng Anh. Phần thi của Huyền My được đánh giá là thành công. So với nhiều lần xuất hiện trước đó, khả năng nói tiếng Anh của người đẹp được cải thiện rõ rệt.

Á hậu Huyền My cải thiện khả năng nói tiếng Anh trong 3 tháng Phần hùng biện của Huyền My tại chung kết Miss Grand International 2017.



Nhận lời tham gia một sự kiện quốc tế, Huyền My đã tới Myanmar vào đầu năm 2016. Thời điểm này, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn video ghi lại phần trả lời phỏng vấn của người đẹp với báo chí bản địa. Theo đó, Huyền My bị "ném đá" bởi khả năng nói tiếng Anh... như tiếng Việt. Sự bối rối, ấp úng của cô cũng khiến người hâm mộ thất vọng.

Ba tháng trước thềm cuộc thi Miss Grand International 2017, Huyền My bắt đầu hành trình cải thiện khả năng ngoại ngữ. Khó khăn lớn nhất của Á hậu là bố trí thời gian. Vì lịch hoạt động dày đặc, Huyền My không thể theo học tại các trung tâm có thời khóa biểu cố định. Cô chọn phương pháp học tiếng Anh một thầy, một trò với lịch học được sắp xếp linh hoạt.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm (Phó trưởng khoa Tiếng Anh Đại cương, Đại học Hà Nội), thầy giáo của Huyền My, cho biết lần đầu phỏng vấn Á hậu bằng tiếng Anh, anh bất ngờ khi khả năng diễn đạt ý của cô ở mức khá. Tuy vậy, phần cấu trúc ngữ pháp và phát âm chưa tốt. Với mục đích bồi dưỡng tiếng Anh cấp tốc trong ba tháng giúp Huyền My tự tin tham gia Miss Grand, anh Ngọc Lâm và đồng nghiệp của mình là thầy Phạm Ngô Đăng Hoàng đã lựa chọn phương pháp "ngắt ngọn" để dạy tiếng Anh cho Huyền My.

Huyền My và anh Ngọc Lâm, thầy giáo tiếng Anh của cô.

Với khoảng thời gian không đủ dài để học tiếng Anh bài bản, Huyền My được thầy giáo cung cấp lượng kiến thức thực tế cần thiết cho cô trong khuôn khổ cuộc thi. Trước mỗi phần thi hoặc cuộc tiếp xúc báo chí, Huyền My cùng thầy giáo thảo luận về ý tưởng câu trả lời. Anh Lâm đưa ra cho học trò những mẫu câu nên sử dụng, Huyền My ghi nhớ rồi áp dụng linh hoạt trong mỗi tình huống.

Để chuẩn bị giáo trình cho khóa học, anh Ngọc Lâm cùng Huyền My xem lại toàn bộ phần thi của các thí sinh mùa giải trước, phân tích ưu nhược điểm của từng câu trả lời, rút ra kinh nghiệm cho mình. Thầy trò Á hậu Việt Nam 2014 bám sát tiêu chí và chủ đề của cuộc thi, tự đặt ra những câu hỏi, bài thuyết trình để tập luyện.

Lúc đầu, anh Lâm thống nhất với gia đình Huyền My lịch học của cô gồm ba buổi cố định trong tuần. Sau đó được chuyển thành học mọi lúc, mọi nơi. Khi Á hậu trên taxi, lúc chạy show, trước giờ đi ngủ... bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh Lâm dạy Huyền My qua Viber, Facetime.

Hàng ngày, Huyền My tự đứng trước gương ghi hình những bài thuyết trình thuộc nhiều chủ đề. Anh Lâm không chỉ yêu cầu học trò luyện tập cách phát âm mà còn cả cử chỉ, điệu bộ, phong thái. Huyền My thường tranh thủ 5-10 phút giải lao thu âm một số câu ngắn, gửi qua tin nhắn để thầy kiểm tra.

Á hậu Huyền My luyện tập tiếng Anh Huyền My luyện tập tiếng Anh cùng thầy giáo.

Được thầy giáo nhận xét có "trí nhớ ngắn hạn" tốt, Huyền My chỉ mất vài phút để ghi nhớ nội dung một văn bản có độ dài khoảng nửa trang giấy. Đây là ưu điểm lớn giúp việc học ngoại ngữ thuận lợi hơn. Đôi lúc, anh Lâm bất ngờ vì khả năng nhớ "siêu nhanh" của học trò. Huyền My thuộc chính xác từng dấu chấm, phẩy sau vài lần liếc qua đoạn văn bản anh giao.

Huyền My tâm sự, những buổi học cùng anh Lâm luôn mang lại cảm giác gần gũi, thân mật cho Á hậu. Cô không ngại hỏi, không sợ sai vì ít khi thầy trách mắng. Đôi lúc, hai thầy trò "đánh vật" cả buổi với một mảng kiến thức nhưng không ai cảm thấy căng thẳng. Huyền My rất nỗ lực, ít khi nản chí và thường không bỏ cuộc trước một vấn đề chưa được giải quyết.

Một tháng tham gia Miss Grand International 2017, đại diện Việt Nam nhiều lần trải qua áp lực. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng, tự tay trang điểm, chuẩn bị trang phục. Đôi lúc, cô một mình đối thoại cùng 4-5 vị giám khảo, trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh những lĩnh vực chính trị, xã hội. Khi rời phòng thi, Huyền My gần như kiệt sức.

Suốt quá trình khổ luyện tiếng Anh, động lực của Huyền My chính là gia đình. Mẹ Á hậu luôn theo sát việc học tập của con gái, bố người đẹp thường xuyên hỏi thăm thầy giáo về kết quả học tập. Nhận lời dạy tiếng Anh cho Á hậu, anh Lâm cảm thấy rất áp lực. Trước khi Huyền My chính thức bước vào cuộc thi, anh dặn cô: Cố gắng cho bản thân một, thì phải cố gắng cho gia đình và thầy giáo mười. Trong một tháng tham gia cuộc thi, Huyền My vẫn duy trì việc học tiếng Anh trực tuyến cùng thầy. Anh Lâm "thay đổi nhiệt độ" theo từng phần thi của học trò. Khi người dẫn chương trình xướng tên Huyền My trong phần hùng biện về hòa bình, anh nín thở.

Điểm yếu của Huyền My là nói nhanh, khiến các phát âm tiếng Anh bị biến mất. Để cải thiện điều này, cô được thầy giáo yêu cầu tập luyện cùng một đoạn nhạc có giai điệu chậm. Trong bài thuyết trình đêm chung kết Miss Grand International 2017, Huyền My đã làm tốt điều này. Cô nói chậm rãi, mạch lạc hơn hẳn các lần luyện tập trước đó. Khi người đẹp kết thúc phần hùng biện bằng lời cảm ơn, anh Lâm thờ phào vì học trò đã vượt qua thử thách mà không mắc lỗi.

Bài hùng biện về hòa bình của Huyền My được đánh giá là thành công, khả năng nói tiếng Anh của cô được cải thiện so với trước đó.

"Ngay khi Huyền My hoàn thành phần hùng biện của mình, tôi mừng vì những nỗ lực của cô bé đã được đền đáp xứng đáng. Đối với một người bình thường, ba tháng là khoảng thời gian không dài để cải thiện trình độ ngoại ngữ. Đối với một Á hậu có lịch làm việc dày đặc như Huyền My, điều này càng ngoạn mục hơn. Tôi đã nhắn tin cho bố My để nói rằng: 'Thật tuyệt vời. Em rất tự hào về My'. Gia đình cô bé cũng trả lời rằng mọi thứ Huyền My thể hiện xuất sắc ngoài mong đợi", anh Lâm chia sẻ.

Bước ra từ cuộc thi Miss Grand International 2017, Á hậu Huyền My xác định được tiếng Anh là công cụ quan trọng trong cuộc sống hiện đại và đặc biệt trên đấu trường quốc tế. Do đó, người đẹp đề ra mục tiêu học tập bài bản để tự tin chinh phục thị trường giải trí thế giới. Ngay khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn sau cuộc thi, Huyền My sẽ trở lại với việc học tiếng Anh. Theo người đẹp, tiếng Anh là kỹ năng cần được trau dồi thường xuyên và cô sẽ sắp xếp lịch làm việc hợp lý để có thời gian theo đuổi việc học.

Lam Trà