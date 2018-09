9 điều những người công thành, danh toại làm vào tối chủ nhật

Thứ Hai sẽ đến bất kể bạn cảm thấy như thế nào, nên hãy cố gắng để những suy nghĩ lạc quan và phản ánh chúng tích cực vào cuộc sống trước khi kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần.

Hầu hết mọi người đều sẽ nói với bạn rằng họ không mong đến tối chủ nhật. Thực tế là vào năm 2013, một cuộc thăm dò được thực hiện bởi Monster.com đã đưa ra một con số bất ngờ rằng, 78% người trưởng thành tham gia khảo sát trên toàn thế giới trải qua "buổi tối chủ nhật buồn chán" một cách thường xuyên. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã kết luận, tối chủ nhật là một điều đáng sợ với nhiều người vì sẽ chẳng còn được cảm giác thư giãn lâu nữa, thậm chí, không ít người còn bứt rứt, u sầu khi nghĩ đến việc phải quay lại với công sở vào thứ Hai. Chủ nhật cũng là lúc một số người phải đối diện với sự bất ổn trong kinh doanh và áp lực về thời hạn với các dự án. Kể cả với những người yêu thích công việc mình đang làm, đối diện với ngày thứ Hai cũng khiến họ có chút bối rối.

Trong cuốn sách được mang tên What the most successful people do on the weekend (Tạm dịch Những người thành công nhất làm gì vào cuối tuần) của tác giả Laura Vanderkam, cô đã liệt kê ra danh sách những điều dưới đây để chống lại "tối chủ nhật buồn chán" và sẵn sàng cho tuần mới "tươi hồng".

Bạn có thể học được nhiều điều tích cực từ lối sống của những người thành đạt.

1. Họ dành thời gian chất lượng với gia đình, bạn bè và những người quan trọng

Những người thành công biết rằng tuần làm việc của họ sẽ bị mắc kẹt với đủ mọi lịch trình và họ sẽ không có thời gian rỗi - Roy Cohen, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp và tác giả cuốn The Wall Street Professional’s survival guide cho biết. Chính vì vậy, phần lớn những tối chủ nhật họ dành thời gian bên người yêu thương.

2. Lên kế hoạch làm vài điều thú vị

"Ý tưởng này có thể là quan trọng nhất", Vanderkam viết. "Điều này sẽ kéo dài cảm giác thư giãn cuối tuần và khiến bạn tập trung vào những điều thú vị sẽ đến thay vì nghĩ về sáng thứ Hai".

Vanderkam lấy dẫn chứng về người thủ thư có tên Caitlin Andrews. Gia đình của Andrews thường ra ngoài ăn tối cùng nhau vào tối chủ nhật để kéo dài thời gian thư giãn, xen kẽ với đó là những bữa ăn tại nhà. Andrews chia sẻ: "Điều đó làm cho tâm trí tôi không còn nghĩ về bất kỳ tối chủ nhật tồi tệ nào có thể đến nữa".

3. Tổ chức và lên kế hoạch cho tuần làm việc tiếp theo

Một vài người thành công thích nhìn vào cuốn lịch của mình vào tối chủ nhật và lập mục tiêu cũng như thời hạn cho tuần làm việc tới, chuyên gia Marsha Egan cho biết. Bí quyết làm điều này là đừng quá gây căng thẳng với chính bản thân bạn.

4. Tập thể dục

"Đi bộ, chơi một vài trò chơi như tennis hay đến phòng tập gym", Egan đề xuất. Còn Vanderkam viết trong cuốn sách của cô như sau: Nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Aliza Rosen thường tập yoga vào lúc 18h chủ nhật. Đó là một cách tuyệt vời giúp Rosen đổ mồ hôi, đào thải độc tố trong một tuần làm việc và tập trung năng lượng vào thứ Hai.

5. Duy trì thói quen đọc sách

Những người thành công thường đọc sách vào mỗi tối trước khi đi ngủ, vì vậy tối chủ nhật cũng là một phần trong lịch trình của họ.

6. Kiểm tra lại những cam kết

"Khi chúng ta hứa hẹn (trong một tuần) sẽ không bao giờ là đủ thời gian để thực hiện hết chúng", Cohen cho biết. Những tối chủ nhật thường cho phép chúng ta phân chia thời gian để trả lời các email và thực hiện cam kết trước đó.

7. Thư giãn

Khi bạn biết rằng tuần tới sẽ đầy ắp công việc thì một giấc ngủ tốt và một bữa ăn lành mạnh là những thứ cần thiết. "Hãy nạp đầy nhiên liệu cho cơ thể và trí óc của bạn", Cohen nhấn mạnh.

8. Tham gia tình nguyện

"Một cách tuyệt vời khác để kết thúc cuối tuần là tham gia tình nguyện", Vanderkam viết trong cuốn sách của mình. Không điều gì khiến tâm trí xóa bỏ được căng thẳng hiệu quả như việc giúp đỡ những người kém may mắn, chuyên gia này chia sẻ. "Đó là một cách để kết nối cộng đồng trước khi mọi người tiếp tục đi theo con đường của mình vào tuần làm việc tới".

9. Kết thúc ngày chủ nhật với tinh thần lạc quan

"Thứ Hai sẽ đến bất kể bạn cảm thấy như thế nào, nên hãy cố gắng để những suy nghĩ lạc quan và phản ánh chúng tích cực vào cuộc sống trước khi kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần", Michael Woodward, Tiến sĩ tâm lý học và tác giả cuốn The YOU Plan chia sẻ.

"Các thói quen tốt vào tối chủ nhật giúp chúng ta dự đoán được những việc trong tuần và chuẩn bị cho những bất ngờ sẽ đến", Cohen nói.

Hà Nhi

Theo BI